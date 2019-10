マーゴット・ロビー扮する“悪カワ”ヒロイン、ハーレイ・クイン。『スーサイド・スクワッド』で人気を博したこのキャラクターの初主演映画『Birds of Prey(And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)』の邦題が『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』に決定。その公開日、ポスタービジュアル、初映像が解禁となった。マーゴット・ロビーは、『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』(17年)でアカデミー賞主演女優賞にノミネートされたほか、現在公開中の映画『ワンス・アポ ン・ア・タイム・イン・ハリウッド』でもシャロン・テート役を演じるなど、今もっともハリウッドで注目を浴びる女優の1人。そんなロビー史上、最高に可愛いハマり役、セクシーでクレイジーなのにめちゃめちゃキュートな“悪カワ”なのが、このハーレイ・クイン役だ。ほかに、メアリー・エリザベス・ウィンステッド(ハントレス役)、ロージー・ペレス(レニー・モントーヤ役)、ジャーニー・スモレット=ベル(ブラックキャナリー役)、ユアン・マクレガー(ローマン・シオニス/ブラックマスク役)らが出演。監督には、元新聞記者という異色の経歴を持つDC初のアジア系女性キャシー・ヤンが抜てきされている。前作『スーサイド・スクワッド』でのハーレイ・クインは、もともと犯罪者を治療する美しい精神科医。だが、治療対象だった世界でもっとも有名な悪のジョーカーと恋に落ち、彼のためならどんな犠牲もいとわず我が身を捧げる、愛に狂わされてしまった悪カワなヒロインだった。解禁となった映像は、そのハーレイ・クインがツインテールの髪を切り、「ジョーカーと別れて、新しい人生が始まった」と告白するセリフからスタート。「でも“覚醒”を求めるのは1人じゃなかった」と続き、ジョーカーと別れ新たな人生を始めたハーレイが、自分以外にも自由という名の覚醒を求めるワケありげな女性たちと出会い、自由を勝ち取るためチームを組む内容が描かれていく。「世界の悪党が恐れるのは、あんたやジョーカーじゃない。このハーレイ・クイン様よ!」と言い放つハーレイ。はたして、彼女がどのように華麗な覚醒を遂げ、その先にはどんな物語が待ち受けているのか? 『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』は2020年3月20日より全国公開となる。