キュートな悪党が降臨！『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒　Birds of Prey』予告映像解禁

セクシーでクレイジーなのにめちゃめちゃキュートな"悪カワ"ヒロイン、ハーレイ・クインが主人公となるDC映画最新作『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey(原題:Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)』が、2020年3月に公開することが決定! 奇抜なポスターと日本語字幕付きUS版予告映像が解禁となった。

『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』や『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』のマーゴット・ロビーが扮するハーレイ・クイン。元々は犯罪者たちを治療する美しい精神科医のインテリ女子。だが、治療対象だった世界で最も有名な悪中の悪ジョーカーと恋に落ち、彼のためならどんな犠牲もいとわず我が身を捧げる、愛に狂わされてしまった悪カワなヒロインに。特殊能力はないが、運動神経抜群でバトルをさせたら予測不能。2016年公開の『スーサイド・スクワッド』で初登場し、極悪ヒロインなのにオシャレでカラフルさが話題に。

今回、解禁された予告映像では、ジョーカーと別れ新たな人生を始めたハーレイが、自分以外にも自由という名の覚醒をもとめるワケありげな女性たちと出会い、自由を勝ち取るためチームを組む内容がうかがえる。ハーレイがどのように華麗な覚醒をするのか―。その物語と展開は未だベールに包まれている。



ハーレイ・クインが主人公となる本作のタイトル"Birdsof Prey"とは、<鋭い爪とクチバシを持ち、他の動物を捕食する強く早い鳥類=猛禽類>。"Birdsof Prey"の如くハーレイの周りを翼をつけて飛び回るキャラクターが姿を見せる。

ハントレス役のメアリー・エリザベス・ウィンステッド(『FARGO/ファーゴ』)、レニー・モントーヤ役のロージー・ペレス(『フィアレス』)、ブラックキャナリー役のジャーニー・スモレット=ベル(『トゥルーブラッド』)、さらに『プーと大人になった僕』や『スター・ウォーズ』シリーズのユアン・マクレガーが、ローマン・シオニス/ブラックマスク役で登場する。

ストーリーすら想像もできないブッ飛んだテイストの奇想天外なビジュアルは、ポップでパワー全開! ハーレイ・クインと新キャラクターたちの止まらない危険度MAXの『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』は、2020年3月20日(金)全国ロードショー。(海外ドラマNAVI)

