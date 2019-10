映画『Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)』の邦題が『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』に決まり、2020年3月20日に日本公開されることが明らかになった。

『スーサイド・スクワッド』でマーゴット・ロビーが演じた人気キャラクター、ハーレイ・クイン、そして彼女の新たな仲間たちを描く本作。原題はDCコミックの女性ヒーローチーム「バーズ・オブ・プレイ」が最初に来るものだったが、先日公開された海外版予告編はチームものと言うよりは“ハーレイ・クインの映画”になっていることがうかがえる仕上がりで、邦題も『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』とハーレイ・クインを前に押し出した感じになった。

そのほかの出演は、ジャーニー・スモレット=ベル(ブラックキャナリー役)、メアリー・エリザベス・ウィンステッド(ハントレス役)、ロージー・ペレス(レニー・モントーヤ役)、エラ・ジェイ・バスコ(カサンドラ・カイン役)、ユアン・マクレガー(ブラック・マスク役)など。ジョーカーと別れ新たな人生を歩み始めたハーレイが、“覚醒”を求めるワケありな女性たちと出会い、自由を勝ち取るためチームを組むことになる。

気鋭の女性監督キャシー・ヤンがメガホンを取り、マーゴットは主演のみならずプロデューサーとしても映画を支えている。(編集部・市川遥)