映画『スーサイド・スクワッド』(2016年)でスクリーンに初登場した“悪カワ”ヒロイン、ハーレイ・クインが主役の映画『Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)』(原題)が、『ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey』の邦題で、来年3月20日に日本で公開されることが明らかになった。映像(US版予告)も初解禁された。世界中のハロウィンの仮装の定番となるほど、極悪なのにオシャレでカラフルなァッションとツインテールが人気のキャラクター。そんなハーレイ・クインを演じるのは、アカデミー賞主演女優賞にノミネートされた『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』(17年)、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』(19年)のシャロン・テート役などで注目される女優のマーゴット・ロビー。『スーサイド・スクワッド』で世界に衝撃を与えたセクシーでクレイジーなのにめちゃめちゃキュートな“悪カワ”ヒロインを再び演じる。全米3週連続No.1 をはじめ、世界中で大ヒットした『スーサイド・スクワッド』から3年。ジョーカーに行き過ぎた恋をし、世界中から愛される事となった恋愛依存症で常識破りのヒロインが、本作ではどんなクレイジーな大暴れを魅せてくれるのか? 元新聞記者という異色の経歴を持つDC初のアジア系女性監督、キャシー・ヤンが抜てきされたことでも話題を集めている。今回、解禁された映像ではジョーカーと別れ新たな人生を始めたハーレイが、自分以外にも自由という名の覚醒をもとめるワケありげな女性たちと出会い、自由を勝ち取るためチームを組む内容がうかがえる。ハーレイがどのように華麗な覚醒をするのか? その物語と展開は未だベールに包まれている。解禁されたポスターもカラフルで奇抜、トボけた表情がキュートなハーレイ・クイン。″Birds of Prey“が意味する<鋭い爪とクチバシを持ち、他の動物を捕食する強く早い鳥類=猛禽類>の如く、ハーレイの顔の周りを翼をつけて飛び回るのは、ハントレス役のメアリー・エリザベス・ウィンステッド(『ダイ・ハード/ラスト・デイ』『ジェミニマン』)、レニー・モントーヤ役のロージー・ペレス(『フィアレス』『悪の法則』)、ブラックキャナリー役のジャーニー・スモレット=ベル(『ハンズ・オブ・ストーン』)、さらに『スター・ウォーズ』シリーズ等のユアン・マクレガー(『スター・ウォーズ』シリーズ、『プーと大人になった僕』)がローマン・シオニス/ブラックマスク役で登場する。キャラクターの詳細は明かされていない上、ストーリーすら想像もできないブッ飛んだテイストの奇想天外なビジュアルだが、 華麗なる覚醒を遂げる(?)ハーレイ・クインと新キャラクターたちの止まらない危険度MAXの大活躍を期待せずにはいられない出色の出来となっている。