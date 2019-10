米人気テレビドラマ「プリティ・リトル・ライアーズ」のスピンオフ「プリティ・リトル・ライアーズ:ザ・パーフェクショニスツ(原題) / Pretty Little Liars: The Perfectionists」が、シーズン1でキャンセルされたと The Wrap などが報じた。

スピンオフの舞台は、成功を手にした住人が住み、一流大学もある、すべてが完璧に見えるオレゴン州ビーコン・ハイツ。しかし、完璧でなければならないというストレスが町で初めての殺人事件に発展してしまう。本家からは、アリソンを演じたサーシャ・ピーターズとモナ役のジャネル・パリッシュが同じ役で出演していた。

「プリティ・リトル・ライアーズ」は7シーズン続き、ピープルズ・チョイス・アワードなど人気投票の賞を数多く受賞したが、スピンオフはわずか10エピソードで打ち切りになってしまった。(澤田理沙)