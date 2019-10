【今週末の新作映画】『CSI： 科学捜査班』ローレンス・フィッシュバーン＆『アメリカン・ゴッズ』イアン・マクシェーン

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(10月4日〜)をご紹介。

■10月4日(金)『ジョーカー』

『her/世界でひとつの彼女』のホアキン・フェニックス主演。第76回ヴェネツィア国際映画祭コンペティション部門に正式出品され、最高賞となる<金獅子賞>を受賞したバットマンの宿敵ジョーカー描き出す衝撃のサスペンス・ドラマ。

「どんな時も笑顔で人々を楽しませなさい」という母の言葉を胸にコメディアンを夢見る、孤独だが心優しいアーサー(ホアキン)。笑いのある人生は素晴らしいと信じ、どん底から抜け出そうともがく彼は、なぜ<悪のカリスマ>ジョーカーへと変貌したのか―。

その他の出演者:ロバート・デ・ニーロ(『アメリカン・ハッスル』)、ザジー・ビーツ(『アトランタ』)、フランセス・コンロイ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、マーク・マロン(『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』)、ビル・キャンプ(『倒壊する巨塔 - アルカイダと「9.11」への道』)、グレン・フレシュラー(『ボードウォーク・エンパイア 欲望の街』)、シェー・ウィガム(『エージェント・カーター』)、ブレット・カレン(『パーソン・オブ・インタレスト』)、ダグラス・ホッジ(『ナイト・マネジャー』)

■10月4日(金)『ジョン・ウィック:パラベラム』

前作から2年。『マトリックス』のキアヌ・リーヴス×チャド・スタエルスキがタッグを組むシリーズ最新作。

裏社会の聖域:コンチネンタルホテルでの不殺の掟を破った伝説の殺し屋ジョン・ウィック(キアヌ)。全てを奪ったマフィアへの壮絶な復讐の先に待っていたのは、裏社会の秩序を厳守する組織からの粛清だった。満身創痍となった1,400万ドルの賞金首ジョンは、生き残りをかけて、かつて"血の誓印"を交わした女ソフィアに協力を求めモロッコへ飛ぶ。しかし最強の暗殺集団を従えた組織は、追及の手をコンチネンタルホテルまで伸ばしていた...。

その他の出演者:ハル・ベリー(『エクスタント』)、イアン・マクシェーン(『アメリカン・ゴッズ』)、ローレンス・フィッシュバーン(『CSI: 科学捜査班』)、マーク・ダカスコス(『HAWAII FIVE-0』)、エイジア・ケイト・ディロン(『ビリオンズ』)、ランス・レディック(『BOSCH/ボッシュ』)、ジェローム・フリン(『ゲーム・オブ・スローンズ』)、ランダル・ダク・キム(『マトリックス レボリューションズ』)

■10月4日(金)『エンテベ空港の7日間』

1976年にイスラエルで起きたハイジャック事件をNetflixのオリジナルドラマ『ナルコス』のジョゼ・パヂーリャが映画化した実録サスペンス。

1976年6月27日。テルアビブからパリへ向かうエールフランス機が、4人のハイジャック犯に乗っ取られた。イスラエル人を除く人質の解放が段階的に進むなか、人質家族らの圧力や大量殺戮の脅威を抱えたイスラエルの首相ラビンは、交渉のテーブルに着くと見せかけ、型破りな救出作戦を許可。そのエンテベ空港奇襲作戦(別名:サンダーボルト作戦)は、一瞬のタイミング、不意打ち、隣国からの協力を必要とする、大胆不敵な計画だった。演習を重ねた末、ついに前例のない作戦を遂行するイスラエルのエリート特殊部隊が、エンテベ空港へ送り込まれる...。

その他の出演者:ロザムンド・パイク(『ゴーン・ガール』)、ダニエル・ブリュール(『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』)、エディ・マーサン(『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』)、ノンソー・アノジー(『暴走地区-ZOO-』)、アンヘル・ボナニ(『アブセンシア 〜FBIの疑心〜』)

■10月4日(金)『イン・ザ・トール・グラス −狂気の迷路−』

Netflixのオリジナル映画。スリラー小説の巨匠スティーヴン・キングと息子ジョー・ヒルが2012年に発表した同名短編小説を映像化。

助けを呼ぶ少年の声を聞き、高い草が生い茂る広い草むらに足を踏み入れた妹ベッキーと兄カル。しかし、邪悪な力にとらわれ方向感覚を失い、互いにはぐれてしまう。世界から切り離され、じわじわと追い詰められていくうちに、迷い歩くよりも見つかってしまう方が恐ろしいと気づく...。

その他の出演者:パトリック・ウィルソン(『FARGO/ファーゴ』『アクアマン』)、ライズラ・デ・オリヴェイラ(『iゾンビ』)、エイヴリー・ホワイテッド(『シドニー・ホールの失踪』)、ハリソン・ギルバートソン(『ニード・フォー・スピード』)、ティファニー・ヘルム(『21ジャンプ・ストリート』)、レイチェル・ウィルソン(『バグダッド・スキャンダル』)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ジョーカー』(c)2019 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved TM & (c) DC Comics/『ジョン・ウィック:パラベラム』(R), TM & (c) 2019 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved./Netflixのオリジナル映画『イン・ザ・トール・グラス −狂気の迷路−』/『CSI: 科学捜査班』(c) 2018 CBS Studios Inc./『アメリカン・ゴッズ』(c) FremantleMedia Ltd 2016. All Rights Reserved./『ゲーム・オブ・スローンズ』(c)2014 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.