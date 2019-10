ドイツを拠点とするスタートアップ企業「Lilium」はこのほど、2025年までに、電気飛行機「Lilium Jet」による、空飛ぶ5人乗りタクシーサービスを、世界中のあらゆる地域で提供すると発表した。

「Lilium Jet」は充電式で、1回の充電で60分間、300キロメートルを飛ぶことができるという。

すでに5月にミュンヘンで初の試験飛行を実施しており、垂直の離着陸に成功している。

白を基調としたシンプルなデザインも世界的に評価を受けている。9月25日、世界最高峰のデザイン賞のひとつである「Red Dot Design Award(レッド・ドット・デザイン賞)」で、最高位である「レッド・ドット・ルミナリー賞」を受賞した。

This time it’s gold! Last night in Singapore we were awarded the Red Dot Luminary Award for the design of the Lilium Jet. It’s their highest accolade, and we couldn’t be more proud. pic.twitter.com/rY3WefrCz2

- Lilium (@Lilium) 2019年9月26日