【今週スタートの海外ドラマ】『THIS IS US』シーズン3が先行配信＆英国版『宇宙戦争』も登場！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。10月に入る今週は、『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン3や、英BBCがドラマ化したSF小説の金字塔「宇宙戦争」が日本上陸! お見逃しなく!

9月30日(月)から10月6日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■10月2日(水)

・『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン3(デジタル先行配信)

本年度エミー賞にもノミネートされた本作。シーズン3では、〈現在〉と〈過去〉に〈未来〉が加わり、ケヴィン、ケイト、ランダルたちの運命が、さらにドラマティックにエモーショナルに動き出す。知らされることのなかったジャックの過去を紐解こうとするケヴィン。トビーの協力を得ながら妊活に励むケイト。市議会議員を目指すことにしたランダル。彼らに待ち受ける新たな転機とは―。

■10月4日(金)

・19:00〜『バビロン・ベルリン』(BS12)

ナチス台頭前のワイマール共和国を圧倒的なビジュアルで描く歴史エンターテインメント。時は1929年。ケルンからベルリンに赴任してきたゲレン・ラート警部(フォルカー・ブルッフ『バーダー・マインホフ 理想の果てに』)は、戦争によるPTSDに苦しみ薬物に頼っている。貧しい一家を支えるため警視庁の記録係として働くシャルロッテ・リッターは刑事に憧れ、昼は記録係、そして夜は別の顔を持つ。時代の波に呑まれながらも懸命に生きる二人は、次第に革命と金塊が絡む巨大な陰謀に巻き込まれていく―。

・『宇宙戦争』(ひかりTV)

H・G・ウェルズ著のSF小説の金字塔「宇宙戦争」を製作費約12億円をかけ、英BBCでドラマ化。脚本は『ドクター・フー』のピーター・ハーネス。また、『SHERLOCK』のレストレード警部役で知られるルパート・グレイヴスや、『トレインスポッティング』のロバート・カーライルら英国を代表する実力派俳優が出演する。

■10月5日(土)

・16:00〜『主任警部アラン・バンクス』シーズン4&5(AXNミステリー)

イギリスの作家ピーター・ロビンソンの小説シリーズ「余波」などを原作とし、英国郊外の警察で働く主任警部バンクスたちが凶悪事件に挑む犯罪サスペンスドラマ。最終章まで一挙放送。

【海外ドラマデータベース】で視聴記録を取って、今までに費やした"視聴時間"を数字で見てみよう! あなたは何日何時間を海ドラに費やしていますか?(海外ドラマNAVI)

Photo:

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』シーズン3 (C)2019 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved./『宇宙戦争』 (c) Mammoth Screen Limited 2018. All rights reserved. Licensed by ITV Studios Global Entertainment./『主任警部アラン・バンクス』シーズン5 (c) Left Bank Pictures