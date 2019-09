ハリソン・フォード主演で1986年に映画化もされた小説「モスキート・コースト」が、ジャスティン・セロー主演でAppleドラマになると The Hollywood Reporter などが報じた。

同小説は、文明社会を嫌う発明家が理想の生活を求め、家族でラテンアメリカに移住するというストーリー。原作者のポール・セローはジャスティンの叔父にあたる。

第1エピソードは「刑事ジョン・ルーサー」のクリエイター、ニール・クロスとトム・ビッセルが共同執筆し、『猿の惑星:創世記(ジェネシス)』のルパート・ワイアットが監督。クロスはシリーズの製作総責任者も務め、ワイアットはシリーズを通して数エピソードを監督する予定。

ジャスティンは先日のクリエイティブ・アーツ・エミー賞で、97歳のノーマン・リアが最年長受賞者となった番組「ライヴ・イン・フロント・ア・スタジオ・オーディエンス:ノーマン・リアーズ・オール・イン・ザ・ファミリー・アンド・ザ・ジェファーソンズ(原題)/Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear's 'All in the Family' and 'The Jeffersons'」 の製作総指揮の一人としてエミー賞を受賞している。(澤田理沙)