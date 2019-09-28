【図解】ラグビーW杯第2戦、日本対アイルランド
【AFP＝時事】28日に行われるラグビーW杯日本大会（Rugby World Cup 2019）で、日本代表はアイルランドとのプールA第2戦に臨む。そこでAFPは、両国の過去の対戦成績などを図解でまとめた。
両国の先発メンバーは以下の通り。
日本：山中亮平（Ryohei Yamanaka）、松島幸太朗（Kotaro Matsushima）、ラファエレティモシー（Timothy Lafaele）、中村亮土（Ryoto Nakamura）、レメキロマノラヴァ（Lomano Lava Lemeki）、田村優（Yu Tamura）、流大（Yutaka Nagare）、アマナキ・レレイ・マフィ（Amanaki Lelei Mafi）、ピーター・ラブスカフニ（Pieter Labuschagne）、姫野和樹（Kazuki Himeno）、ジェームス・ムーア（James Moore）、トンプソンルーク（Luke Thompson）、具智元（Jiwon Koo）、堀江翔太（Shota Horie）、稲垣啓太（Keita Inagaki）
アイルランド：ロブ・カーニー（Rob Kearney）、キース・アールズ（Keith Earls）、ギャリー・リングローズ（Garry Ringrose）、クリス・ファレル（Chris Farrell）、ジェイコブ・ストックデール（Jacob Stockdale）、ジャック・カーティ（Jack Carty）、コナー・マレー（Conor Murray）、CJ・スタンダー（CJ Stander）、ジョシュ・バンダーフリアー（Josh Van der Flier）、ピーター・オマホニー（Peter O'Mahony）、ジェームズ・ライアン（James Ryan）、イエイン・ヘンダーソン（Iain Henderson）、タイグ・ファーロング（Tadhg Furlong）、ロリー・ベスト（Rory Best）、シアン・ヒーリー（Cian Healy）
【翻訳編集】AFPBB News
両国の先発メンバーは以下の通り。
日本：山中亮平（Ryohei Yamanaka）、松島幸太朗（Kotaro Matsushima）、ラファエレティモシー（Timothy Lafaele）、中村亮土（Ryoto Nakamura）、レメキロマノラヴァ（Lomano Lava Lemeki）、田村優（Yu Tamura）、流大（Yutaka Nagare）、アマナキ・レレイ・マフィ（Amanaki Lelei Mafi）、ピーター・ラブスカフニ（Pieter Labuschagne）、姫野和樹（Kazuki Himeno）、ジェームス・ムーア（James Moore）、トンプソンルーク（Luke Thompson）、具智元（Jiwon Koo）、堀江翔太（Shota Horie）、稲垣啓太（Keita Inagaki）
アイルランド：ロブ・カーニー（Rob Kearney）、キース・アールズ（Keith Earls）、ギャリー・リングローズ（Garry Ringrose）、クリス・ファレル（Chris Farrell）、ジェイコブ・ストックデール（Jacob Stockdale）、ジャック・カーティ（Jack Carty）、コナー・マレー（Conor Murray）、CJ・スタンダー（CJ Stander）、ジョシュ・バンダーフリアー（Josh Van der Flier）、ピーター・オマホニー（Peter O'Mahony）、ジェームズ・ライアン（James Ryan）、イエイン・ヘンダーソン（Iain Henderson）、タイグ・ファーロング（Tadhg Furlong）、ロリー・ベスト（Rory Best）、シアン・ヒーリー（Cian Healy）
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