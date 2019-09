2010年代最高のスーパーヒーロードラマは？ 『The Boys』『ジェシカ・ジョーンズ』など米サイトの選ぶ11作品

マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)の大成功を受け、映画に限らず今やドラマでもヒーローものの勢いが高まっている。米Screen Rant誌では、ここ10年間の秀作スーパーヒーロー・シリーズ11点をリストアップしている。珠玉の作品群をチェックしてみよう。

孤高の英雄

『スーパーマン』や『バットマン』など、孤独に闘うヒーローの姿はいつの時代も人を惹きつけるもの。まず、英雄たちの比類なき強さが眩しい注目5作品をご紹介。



『ARROW/アロー』の主役は、大富豪でプレイボーイのオリバー・クイーン。傲慢な性格から一転、遭難生活を経て別人のようになり、正義の使者としての使命に開眼した。表の世界では軟派な男を演じつつ、スーパーヒーローとして陰で活躍する。MCUならぬ「アローバース」と呼ばれる独自の世界観を確立した本作は、次項『THE FLASH/フラッシュ』とのリンクも売りの一つだ。Netflixでシーズン1から6まで視聴可能。



その『THE FLASH/フラッシュ』は、世界一速い男の物語。粒子加速器の事故に巻き込まれたことで、バリー・アレンに稲妻のような高速移動の能力が発現。バリーは愛する人を守りつつ、メタ・ヒューマンとなった自身の体を狙う悪の手先と対峙する。DCコミックスを映像化した本シリーズは、Netflixでシーズン1から4まで、Huluでシーズン1から5まで視聴可能。



復讐が動機のヒーローも。『Marvel パニッシャー』は、愛する家族の命を奪われた男の物語。いつの日か実行犯に復讐を遂げる日を夢見て、今日もターゲットに怒りの鉄槌を下す。視界に入る悪人を躊躇なく殺める残虐なヒーローだが、その心の奥底には悲しいトラウマが。シーズン1と2をNetflixで配信中。

続いて、独創的な映像ワールドを突き進む『レギオン』。X-MENシリーズ初のテレビドラマ化となる本作は、同チーム創始者の息子が主人公だ。幻覚を頻繁に見るデヴィッドは精神病患者と思われていたが、他人の精神をコントロールする特殊能力を持っていることが判明。精神世界を表現するサイケデリックな映像の嵐が視聴者を夢中に。Netflixでシーズン1&2を配信中。Huluではシーズン1から3を配信中。

最後はScreen Rant誌がここ10年のベスト作品に挙げる『Marvel デアデビル』。盲目の男、マット・マードックは、NYの街で働く弁護士。法だけでは成し得ない正義があると悟った彼は、闇夜に紛れヒーローとして悪を裁く。ダークな心理描写がヒーローの迷いと苦しみを照らし出す、人間味溢れるシリーズ。Netflixで全3シーズンを視聴可能だ。

たくましさ際立つ女性ヒーローたち

スーパーヒーローが男性とは限らない。たとえばMCUは『ワンダーウーマン』『キャプテンマーベル』など、勇敢な女性キャラクターを多数揃える。Screen Rant誌がとくに高く評価する女性ヒーロー作品は次の2本だ。



まずはDCコミックスから、女性版スーパーマンとも言うべき『SUPERGIRL/スーパーガール』。一流メディア企業に就職し、輝かしいキャリアを期待していたカーラ。しかし、任される仕事は雑用ばかり。ある晩、制御不能の飛行機を偶然目撃した彼女は、隠していた能力を解放して乗客を救出。スーパーガールとしての仕事に生き甲斐を見出してゆく。日本ではHuluでシーズン1から3まで視聴可能だ。



続いてはMCUから『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』。ヒーローものとしては珍しく、彼女の職業は私立探偵だ。過去の洗脳によりトラウマを抱えた、大酒飲みで短気なジェシカ。ヒーロー業はもう沢山だという彼女は、特殊能力の保持者を相手に拳ひとつで立ち回る。Netflixで全3シーズンを配信中。

集まれば無敵 ヒーロー群像劇

映画『アベンジャーズ』シリーズは、それまで孤独に闘っていたヒーローたちが集結することがいかに魅力的かを示してくれた。複数のヒーローが一丸となって巨悪に挑むのは以下のシリーズだ。



『エージェント・オブ・シールド』は、MCUの心臓部とも言える司令組織「S.H.I.E.L.D.」と、そこに所属するヒーローたちの物語。地球外から次々と敵が襲来する、絶望的な未来を予見したエージェントたち。時空の流れを変える壮大な試みの末に、平和が訪れたはずだったが...。『アベンジャーズ』の闘い以後を描く必見の作品。シーズン1から4までHuluで配信中。



注目度急上昇中の作品としては、『アンブレラ・アカデミー』がある。世界各地の女性が突如妊娠し、超常パワーを持ったベビーたちを出産。その能力に注目した億万長者の男は、うち7人を集めることに成功し、彼らに厳しいヒーロー養成トレーニングを施す。しかしあまりの過酷さゆえに、全員がひねくれた性格になってしまい...。Marvelとは無縁にもかかわらず、デジタル作品として視聴数トップの偉業を達成した話題作。Netflixで配信中。

以上は正統派アクションだが、どちらかと言えばコメディに近いヒーロー作品もある。『Misfits/ミスフィッツ - 俺たちエスパー!』では、社会奉仕活動中に雷に打たれた不良グループに不思議な力が発現。タイムスリップや透明化などそれぞれの能力を得るが、サイキックならではの悩みがあるようで...。Huluで全5シーズンを配信中。



さて、強力な特殊能力を持ち、誰もが憧れる正義のヒーローチームをここまで見てきた。しかしその舞台裏の顔は知らない方がいいかも? 最後に紹介する『ザ・ボーイズ』は、大企業によって運営される腐敗した英雄たちを描く意外作。そのコンセプトが受けてか、配信開始からわずか2週間という短期間で、Amazon Prime Videoで最も多く再生された作品のひとつとなった。同プラットフォームで現在配信中。



スーパーヒーローものと一口に言っても、コメディタッチのものから英雄が葛藤に苦しむ作品まで千差万別。ここ10年で実に多様化したヒーローたちの世界を心ゆくまで楽しみたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ARROW/アロー』ARROW and all related pre-existing characters and elements TM and(C) DC Comics. Arrow series and all related new characters and elements TM and(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved./『THE FLASH/フラッシュ』THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and(C) DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved./Netflixオリジナルシリーズ『Marvel パニッシャー』/『Marvel デアデビル』(C) Barry Wetcher/Netflix/『SUPERGIRL/スーパーガール』シーズン3SUPERGIRL and all related pre-existing characters and elements TM and(C) DC Comics. Supergirl series and all related new characters and elements TM and(C) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved./Netflixオリジナルシリーズ『Marvel ジェシカ・ジョーンズ』/『エージェント・オブ・シールド』(C)ABC Studios & Marvel/『アンブレラ・アカデミー』(C) Christos Kalohoridis/Netflix/『レギオン』 ©2016, FX Networks. All rights reserved./『Misfits/ミスフィッツ - 俺たちエスパー!』(C)4 Ventures Limited. Released by 2 entertain Video Limited under exclusive license from 4 Ventures./Amazon Prime Videoオリジナル『ザ・ボーイズ』