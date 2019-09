ラグビーワールドカップの開幕戦で3トライを決めた松島幸太朗。左は主将のリーチ・マイケル(写真:アフロ)

「明らかに多くのプレッシャーがあった。ロシアは防御がよかった。キックゲームも。とくに(ボールの獲得を競り合うハイパントの)コンテストキックが(日本代表に)大きなプレッシャーを与えた」

9月20日に開幕したラグビーのワールドカップ(以下、W杯)。幕開けを飾るロシアとの戦いに臨んだ日本代表は30対10で勝利を収めた。試合後の会見に臨んだ日本代表の指揮官、ジェイミー・ジョセフ・ヘッドコーチはこう振り返った。



日本代表の応援に東京スタジアムに詰めかけたファン(筆者撮影)

開幕戦の会場となった東京スタジアムに詰めかけたのは4万5745人。

だが、自国開催で膨らむ期待やW杯独特の雰囲気などがあいまってプレッシャーとなり、重くのしかかったのだろうか。満員の観客が見守るなかで始まった一戦は、立ち上がりから日本代表の硬さが目立った。

ロシアのキックオフのボールはリフティングされたリーチ・マイケル主将の上を越え、カバーに入った姫野和樹がノックオン。前半4分にはフルバックのウィリアム・トゥポウが相手ハイパントの処理を誤り、先制トライを奪われた。リーチ主将は「風(のため)なのか、プレッシャーなのか…。ボールはしっかり見えていた」と語った。

日本代表のベスト8入りを目指す戦い

コンテストキックでは、W杯の前哨戦となった2週間前の対南アフリカの「スプリングボクス」とのゲームに続いて課題が残った。ブレイクダウン(タックル後のボールの奪い合い)でのフォローの遅れなどもあったが内容はともかく、試合には勝った。

南ア戦から改善が見られたのは、守備面での対応ではないだろうか。開始直後の失点以降はフィジカルの強さを生かしたロシアのフォワードのゴール前での再三にわたる猛攻をしのぎ切った。

ラグビーのゲームでは実力にさほど開きがないチームの対戦だと、流れが両者の間を行ったり来たりすることがよくある。自チームに流れが来ているときに、トライやペナルティゴールなどで得点を挙げることができなければチャンスが遠のく。逆に相手へ流れが来ているときに守り切ると、チャンスが広がる。

対南ア戦では南アが確実にチャンスをものにしたのに対し、日本は何度かのトライチャンスで攻め切ることができず、自らに来ていた流れに乗ることができなかった。開幕戦ではロシアのバックス攻撃に威力がなく、攻めが単調だったことに助けられた面があるとはいえ、「ロシアの時間」を耐えたことで流れを引き寄せた感が強い。

4トライを挙げたことでボーナスポイント1を加えた勝ち点5を獲得。上々のスタートを切った。残るアイルランド、サモア、スコットランドとの予選プール3試合のうち、2勝を挙げることが決勝トーナメント進出の最低条件とみられる。

とくに北半球と南半球の強豪10カ国からなる「ティア1」に属するアイルランド、スコットランド両国と厳しい戦いを迫られるのは必至だ。

ワールドラグビーが9月22日に発表した最新の世界ランキングで、日本は9位(前回10位)になった。アイルランドが2位(同1位)、スコットランドが8位(同7位)だ。4年前の前回大会、日本代表は南アフリカ代表を倒した。その歴史的快挙を再び実現出来るのか、予選同組最強のアイルランド撃破にはロシア戦の前半途中からみせたような修正力の高さを維持できるかがカギといえるだろう。

その先にある日本代表にとっての悲願の「ベスト8」入りが達成できるか。28日のアイルランド戦に引き続き、10月5日にサモア戦、13日にはスコットランド戦が控えている。

22日、ライバル対決となるアイルランド対スコットランド戦には観客も6万3000人あまり集まった。27対3でスコットランドを撃破し、優勝候補の一角に名を連ねるアイルランドが貫録を示した。

アイルランドラグビーは強力なフォワードが威力を発揮し、密集近場の攻撃を繰り返す。バックスはキックを使ったアップアンドアンダー中心の攻撃。スタンドを緑色に染めたアイルランドファンによる同国でおなじみの「ザ・フィールズ・オブ・アセンライ(The Fields of Athenry)」の大合唱もチームを後押しした。鉄壁の防御もアイルランドの強さだ。なかでも自陣へ攻め込まれたときの戻りの速さが目を引いた。

アイルランドに長年留学し、同国のラグビー事情に詳しい成城大学の海老島均教授は「スコットランド戦でケガをしたプレーヤーの回復の具合が心配だが、ベストメンバーがそろえば優勝の可能性は十分にある」と話す。

予選で南アフリカを撃破したオールブラックスことニュージーランドの大会3連覇へ視界も今のところ良好。今年の「シックス・ネーションズ」でグランドスラム(全勝優勝)を成し遂げたウェールズもジョージアに順当勝ちした。「これほど優勝チームの予想が難しいW杯はない」と多くの関係者が口にする今大会。優勝杯である「ウェブ・エリス・カップ」をどこの国の代表が手にするのか。その行方は混沌としている。

観戦客の訪日需要も多く見込まれる

アジア初の開催となった今回のラグビーワールドカップ、注目が集まるのは試合だけではない。

大会では期間中に40万人超の海外からの観戦客来訪が見込まれている。試合会場は国際色豊かだ。

アイルランドのファンの男性(53歳)は2週間滞在し、7試合を観戦の予定。「厳しい試合になるが、後半20分で勝負を決めるだろう」。日本人の対応については「ファンスティック」と話す。



アイルランドから応援に駆けつけたファン(筆者撮影)

外国人でにぎわうのは試合会場だけでない。全国12の開催都市に設けられたファンゾーンも連日、海外からの観戦客であふれかえる。

同ゾーンには大型スクリーンが設置され、ライブ観戦できるほか、元日本代表選手や国内最高峰のトップリーグで活躍する選手を招いたトークショーなども開かれている。大会のワールドワイドパートナーであるオランダのビール会社「ハイネケン」のバーも出店。ビール待ちの外国人が列を作っている。

試合談議に花を咲かせる彼らが手にするのはビール。とくにアイルランドファンの飲みっぷりはすさまじかった。試合前にはスタジアム周辺、試合中のスタンドでもよく飲む。そして、試合後は近くのバーなどで祝杯。ホテルへ帰るための電車にはアルコール飲料を手に乗り込むと再び、「ザ・フィールズ・オブ・アセンライ」を声高らかに歌い上げる。「ラグビーファンの1試合あたりの消費量はサッカーファンの6倍」という指摘も決して大げさではなさそうだ。

東京スタジアムの近くにある京王電鉄・調布駅前のファンゾーンには日本対ロシア戦の当日、1万1500人が足を運んだ。訪れた日本人からは「まるで日本じゃないみたい」との声も上がる。

会場のパフォーマンスも人気に

試合会場での演出も斬新だ。流れる音楽に合わせて観客がノリノリで手拍子をする。アイルランド・スコットランド戦のハーフタイムには、ジョン・デンバーやオリビア・ニュートン=ジョンの歌唱で知られる「カントリー・ロード」の歌詞が大型スクリーンに映し出されて大合唱。リードするのはアイルランドとスコットランドのファンだ。

日本人のファンでも一定の年齢を過ぎていればサビの部分は歌える人が少なくないだろう。アメリカ・メジャーリーグで7回裏の攻撃前に流れる「Take me out to the Ball Game(私を野球場に連れて行って)」さながらの光景だ。

開幕からの1週間で観客動員数はのべ42万人を超え、1試合の平均観客数は3万5517人を記録している。チケット販売も順調だ。決勝戦は11月2日。44日間にわたる大会開催期間中は、世界から日本ラグビーへの注目が高まる一方だ。

日本代表が4年前果たせなかった悲願の「ベスト8」進出に向け、最強のアイルランドにどんな戦いを挑むのか。日本ラグビーの真価が問われる戦いが近づいている。

(文中一部敬称略)