【配信社別】米紙が選ぶ、ベスト・リメイク作品17選 『ビバヒル』『フルハウス』『X-ファイル』など

大好きな作品が終わりを告げてしまったとしても、いつかまたリメイクで再会できるかもしれないのが海外ドラマの良いところ。ここ数年でリリースされた注目のリメイク作品を米USA Today紙が一挙紹介している。『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』『フルハウス』『X-ファイル』など有名どころの続編から、ちょっとマニアックなセレクションまで、同紙推薦のシリーズを見てみよう。

Netflix配信作品7選

はじめにNetflixで配信中の作品からご紹介。国内でも視聴可能なリメイク版または本家7作をご紹介。

は、80年代にヒットしたメロドラマのリメイク。巨万の富を誇る二つの血族が、名誉を賭けて数々の修羅場を展開。さらには浮気やすれ違いなど、家庭内の騒動が事態を複雑にする。同じ一族の身内といえども気を許すことができないといった、富豪ならではの駆け引きに満ちた暮らしが垣間見える。シーズン1と2を配信中。シーズン3は米CWで10月11日(金)よりスタート。

超常ホラーのジャンルからは。人間と魔界、その両方の血を引く半魔女の少女・サブリナ。成長した彼女は、人間界での生活を捨て魔界への帰属を迫られるが...。2000年前後に放送されていた本家は可愛らしいコメディだったが、今作ではダークで込み入った本格的なプロットに変貌した。シーズン1と2を配信中。

60年代の人気SF『宇宙家族ロビンソン』は、として昨年リバイバル。見知らぬ惑星に不時着したロビンソン一家が、手持ちの装備と機転だけで極限状態を乗り越える。少年・ウィルとミステリアスなロボットの心の交流も見どころ。

最終回から約10年ぶりの復活を遂げたは、ギルモア家に生を受けた三世代の女性を追いかけるヒューマン・コメディ。2016年には、舞台となる架空の町スターズ・ホローが突如現実世界に再現されたことでも話題となった。出演者は早くもシーズン2の可能性を語っている。

人気リアリティ番組『クィア・アイ in Japan!』は11月1日(金)より配信、シーズン5は2020年に配信開始予定。

続いては、70年代から放送されていたホームコメディをリメイクしたNetflixでは全3シーズンを配信中。

ファイナルとなるシーズン5は今年中に配信予定。

Hulu配信作品

さて、Huluに加入済みの方には、こちらの2作品がおすすめ。

映像のクオリティに定評があるSFサスペンススカリー役のジリアン・アンダーソンは降板の意思を発表した。モルダーとの名FBIコンビはおそらく見納めとなるはずだ。両シーズンをHuluで視聴可能。

クライム・ミステリー『Veronica Mars(原題)』は、2007年まで放送されていたのリメイク作品。私立探偵はもう卒業と心に誓ったヴェロニカだが、同窓会のため戻った故郷で殺人事件が発生。捜査の世界に再び巻き込まれてゆく。新作は日本未配信だが、映画版の既存作をHuluで楽しむことができる。

日本上陸が待たれる6作品

最後に、国内登場が待たれるリバイバル作品をピックアップ。

1998年から8シーズンにわたって人気を博した『チャームド〜魔女3姉妹〜』に、昨秋リブート版が登場。善き魔女の血を受け継ぐ三姉妹が、襲い来る魔物たちとの能力バトルを展開する。未来予知や時間停止など、それぞれの能力をフルに活かした闘いが見ものだ。最新シリーズは、従来のストーリーからの大胆な飛躍を遂げている。

懐かしの『ビバリーヒルズ高校白書/青春白書』は、今年9月にとしてリバイバル。表題はビバリーヒルズの略称BHと、その地域の郵便番号からから。トリ・スペリングを含め、オリジナルキャストの多くが再集結。本家『ビバリーヒルズ』の30周年記念イベント集まった一同が、すっかり中年となったお互いに驚きを隠せず...という設定のコメディ。

SFロマンス『Roswell, New Mexico(原題)』は、2011年の同題作品のリメイク。日本ではとして知られているこの作品は、UFO墜落の噂で有名なニューメキシコ州ロズウェルの街が舞台だ。人間に紛れて暮らすエイリアンの青年を恋人は必死に庇おうとするが、地球外生命体による攻撃を受けている街の人々は冷たく...。

1988年から放送されたシットコム『TVキャスター マーフィー・ブラウン』は、20年ぶりとなる新シリーズを昨年放送した。架空のニュース番組の体裁を取りながら、政治や報道などの時事ネタにユーモラスかつ鋭く切り込む。

続いては、2000年前後に人気を誇ったシットコム『ふたりは友達? ウィル&グレイス』。弁護士でゲイのウィルと、インテリア・デザイナーのグレイス。二人の友情は、いつまでも色あせることがない。2018年から2019年にかけてシーズン10が放送された人気作だが、今年7月、2020年に放送されるシーズン11をもって幕を閉じることが発表された。

最後に紹介するシットコム『The Conners(原題)』は、1988年から実に10シーズン続いた本家『Roseanne(原題)』の後継作。差別ツイートでロザンヌ役が降板したことから、コナーズ家の物語として再出発している。アメリカに暮らす中流階級の一家が、子育てや生活費のやりくりに奮闘するシリーズ。

かつて夢中になった作品との再会は、言葉にならないほど気分が高まるもの。日本公開が確定していない新作もあるが、人気作の続編を楽しみに待ちたい。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ダイナスティ』/『サブリナ:ダーク・アドベンチャー』/『ロスト・イン・スペース』/『ギルモア・ガールズ:イヤー・イン・ライフ』/『クィア・アイ』/『ワンデイ −家族のうた−』©Michael Yarish / Netflix/『フラーハウス』/『X-ファイル 2018』(C)2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. All Rights Reserved./『Veronica Mars』© 2019 HULU/『BH90210』TM & © 2019 CBS Studios Inc. All Rights Reserved./『Roswell, New Mexico』© 2019 The CW Network, LLC. All rights reserved./『The Conners』© 2019 Walt Disney Television. All rights reserved.