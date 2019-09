『フルハウス』ジョン・ステイモス、30周年を迎える『リトル・マーメイド』に出演！

米ABCが製作する『リトル・マーメイド』の生放送ミュージカル「The Wonderful World of Disney presents The Little Mermaid Live!(原題)」に、大人気ファミリードラマ『フルハウス』の"ジェシーおいたん"役で親しまれているジョン・ステイモスが出演することがわかった。米Varietyが報じた。

言わずと知れた『リトル・マーメイド』は、1989年11月にアニメ映画が全米で公開しており、今年で30周年を迎える。そんなタイミングで製作される生放送ミュージカルでジョンが演じるのは、エキセントリックなフレンチのシェフ、ルイ。ジョンは、2016年にロサンゼルスのハリウッド・ボウルにて1日限りで上演されたミュージカルでも同役を演じていた。ジョンが仕えるエリック王子に扮するのは、『グッド・ワイフ』で主人公アリシア・フロリック(ジュリアナ・マルグリーズ)の息子ザックを演じたグレアム・フィリップス。

Billy helping celebrate the news. September 26, 2019



同ミュージカルにはその他に、『モアナと伝説の海』で主人公モアナの声を担当したアウリイ・クラヴァーリョ、2002年公開の映画『シカゴ』でママ・モートンを演じアカデミー賞、ゴールデン・グローブ賞にノミネートされたクイーン・ラティファ、グラミー賞で最優秀レゲエ・アルバム賞を受賞しているシャギーらの出演も明らかになっている。

『リトル・マーメイド』の世界観を表現する上で重要となってくる衣装を担当するのは、『ル・ポールのドラァグ・レース』でエミー賞を3度受賞しているデザイナー、ザルディ。音楽は、アラン・メンケン&ハワード・アシュマンが手がけ、オリジナル映画やトニー賞にノミネートされたブロードウェイ・ミュージカル版などで親しまれている名曲たちがパフォーマンスされる。

演出は、ドキュメンタリー映画『デヴィッド・ボウイ・イズ』でメガホンを執ったハミッシュ・ハミルトン。製作総指揮にはハミルトンに加え、ハリウッド・ボウル版ミュージカルで演出・製作を務めたリチャード・クラフトも加わる。

生放送ミュージカル『リトル・マーメイド』は、米ABCにて11月5日(火)に放送予定。(海外ドラマNAVI)

ジョン・ステイモス(c)FAM020/FAMOUS