日向坂46が26日、さいたまスーパーアリーナで「3rdシングル発売記念ワンマンライブ」を開催。2万人のファンを前にアンコールを含む全19曲を披露した。アンコール後のMCでは、この夏に撮影された日向坂46主演のテレビドラマの放送が決定したことが発表され、会場は喜びの歓声にあふれた。本編終了後、観客のアンコールの声を受け、再び登場した日向坂46メンバーは「誰よりも高く跳べ!」「半分の記憶」を披露。続くMCでキャプテンの佐々木久美が「皆さんにお知らせがあります。まずはこちらをご覧ください」と言うと、スクリーンに学校を舞台に制服姿のメンバーが出演する映像が流れ、“青春物語”の文字が踊った。映像が終わると佐々木は「日向坂46主演のドラマが決定しました!」と発表。「こちらはですね、すでにクランクアップしておりまして、私たち、夏は実はドラマにささげてたんですね」と明かした。「詳しいことはお話できないので、ホームページにアップされていきますので皆さんぜひチェックしてください」とアピールした。ドラマは2020年1月に放送予定。作品タイトル、放送局、内容などは後日発表となる。ほかに12月17日、18日に千葉・幕張メッセ、展示ホールでクリスマスライブを開催することも発表された。この日、日向坂46は初披露となった3rdシングル「こんなに好きになっちゃっていいの?」を観客の前で初披露したほか、「キュン」「ドレミソラシド」「ひらがなで恋したい」「キツネ」「NOW WAR in the future」など約2時間30分で全19曲を披露。2万人のファン=“おひさま”をハッピーオーラで包み込んだ。※詳細のライブレポートは、別記事にてお届けします。日向坂46「3rdシングル発売記念ワンマンライブ」セットリストは以下の通り。M1「ドレミソラシド」M2「ひらがなで恋したい」M3「ときめき草」M4「期待していない自分」M5「抱きしめてやる」M6「My god」M7「やさしさが邪魔をする」M8「Cage」M9「Dash&Rush 」M10「君に話しておきたいこと」M11「こんなに好きになっちゃっていいの?」M12「キツネ」M13「キュン」M14「ハッピーオーラ」M15「NOW WAR in the future」M16「JOYFUL LOVE」EN1「誰よりも高く跳べ!」EN2「半分の記憶」EN3「約束の卵」