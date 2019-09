『ゴシップガール』ブレイク・ライヴリーが着たジャケットも当たる！スーパー！ドラマTV開局30周年記念キャンペーン

株式会社スーパーネットワーク(本社:東京都港区赤坂4-8-14)が運営する海外ドラマ専門チャンネル「スーパー!ドラマTV」は、今年9月に開局30周年を迎えることとなった。これを記念し、10月より大プレゼントキャンペーンを実施することが決まった。賞品は55型の有機ELテレビ&ブルーレイディスクレコーダーのほか、大人気ドラマ『ゴシップガール』でセリーナ役のブレイク・ライヴリーが実際に着用したジャケット、『ブレイキング・バッド』や『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』のブルーレイ/DVD BOX、『MACGYVER/マクガイバー』のボストンバッグといったドラマファンにとっておきのプレミアグッズも含む合計100点以上をプレゼント!

10月1日から始まる大プレゼントキャンペーンの概要は以下の通り。

<スーパー!ドラマTV開局30周年記念 大プレゼントキャンペーン>

【応募期間】10月1日(火)〜11月29日(金)16:00

【応募方法】スーパー!ドラマTV ホームページでクイズの正解者に抽選でプレゼント

【賞品】合計100点以上

【賞品例】

・ソニー 4K対応有機ELテレビ ブラビア55V型 KJ-55A8G & パナソニック ブルーレイディスクレコーダー DMR-4W200 セット

・『ゴシップガール』ブレイク・ライヴリー着用ジャケット

・『ブレイキング・バッド』シーズン1 ブルーレイ コンプリートBOX

・『GRIMM/グリム』コンプリート ブルーレイBOX

・『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン1 DVDコンパクトBOX

・『MACGYVER/マクガイバー』ボストンバッグ

【キャンペーン特設ページ(9月30日掲載予定)】http://www.superdramatv.com/present/30thcampaign/

スーパー!ドラマTVでは今後も様々な新作・人気の海外ドラマを放送! 10月には2018年全米新作ドラマ視聴率ナンバー1の『MANIFEST/マニフェスト』の独占日本初放送をはじめ、『スタートレック ディスカバリー』、『MACGYVER/マクガイバー』シーズン3、『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』シーズン11、『レイ・ドノヴァン ザ・フィクサー』シーズン5、『サンダーバード ARE GO』シーズン2などの日本初放送ドラマも絶賛放送中だ。(海外ドラマNAVI)

