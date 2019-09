HKT48・宮脇咲良らが所属する12人組のグローバルガールズグループ、IZ*ONEが、25日、さいたまスーパーアリーナで、初の日本単独ツアー『IZ*ONE 1ST CONCERT[EYES ON ME]IN JAPAN』の最終公演を開催。全25曲、3時間を超えるステージで集まった1万6000人のファンを魅了した。IZ*ONEは、昨年、韓国のオーディション番組『PRODUCE101』とAKB48グループがコラボレートしたオーディション番組『PRODUCE48』で、ファン投票で選ばれたHKT48・宮脇、HKT48 ・矢吹奈子、AKB48・本田仁美の日本人3名と韓国人メンバー9名で結成。同年10月に韓国で正式デビュー、今年1月に日本デビューを果たした。デビューから1年経たずに、今年6月・ソウルを皮切りに、バンコク、台北、香港とまわるアジアツアーを開催し、3万1000人を動員。8月21日から千葉・幕張メッセでスタートした日本ツアーは、神戸、福岡、埼玉と4会場、5公演で5万人を動員した。最終公演となったこの日。ツアータイトル通り、大きな瞳を表現したステージにメンバーがひとりひとり登場し、可愛らしいポーズを決めると大歓声が沸き起こった。オープニングの「Hey. Bae. Like it.」から「O’My!」「We Together」と次々にポップなナンバーで会場を温めていく。宮脇が「今日は来てくれて本当にありがとうございました」と呼びかけると、メンバーがひとりずつ自己紹介。会場では、自己紹介するメンバーに合わせて観客が持つペンライトがメンバーカラーに切り替わる演出に、メンバーの喜ぶ姿も見受けられた。中盤では、本田の「初心といえばみんなでタイムトラベルしてみませんか〜?」という掛け声で、IZ*ONE誕生のきっかけとなったなどPRODUCE48の思い出の楽曲「NEKKOYA (PICK ME)」ほかをパフォーマンス。さらに、後半は、ダンスの美しさが一層引き立つ衣装で日本デビュー曲「好きと言わせたい 」や「La Vie en Rose」「Violeta」などダンスナンバーをパフォーマンス。本編最後は、この日発売された日本3枚目のシングル「Vampire」をライブで初披露し、この日1番の大歓声が起こった。アンコールで再びステージに登場したメンバーは、バラード曲「Memory」を目を合わせながら歌い繋いでいく。感動的な雰囲気に包まれるなか、改めてメンバー一人ひとりがファンに思いを伝える。本田は、「もうすぐでIZ*ONEはデビューから1年が経ちますが、私はこの1年で人生が大きく変わったと思います。いろんな経験や挑戦をさせていただくことができて、たくさんの方々に出会い、自分にも自信を持つことができました」と語ったあと、会場に来ている家族へメッセージを送る。「『PRODUCE48』に参加した時は、ちょうど反抗期で、毎日強くあたっていたんですけど、こうして遠くで生活していくうちに、家族というのは自分にとって大きな存在だと気づくことができました。それに気づけていなくてごめんなさい」と涙を流し、「韓国で挑戦したいと言った時に、背中を強く押してくれたのでこうして今、夢を叶えることができています」と感謝を込めた。宮脇は、「つらいことがあったときはIZ*ONEのことを思い出して笑顔になってくれたらうれしいです。WIZ*ONEはIZ*ONEのファンですよね?私たちもWIZ*ONEのファンです!だからずっとお互いを愛してお互いを支え合える存在でいれたら嬉しいです」と話すと、「そして、私が一番お世話になっている、一番尊敬している先輩が観に来てくれています」と観客席に目をやった。「私がこうやって立っていられるのは、いつも背中を見せていろいろと教えてくれたからです。さっしー!」と涙ながらに呼びかけると、観客席にいる指原も「大好きだよー」と叫び、大きく手を振って応えた。続く、HKT48の矢吹も、ファンや家族への思いを伝えたあと、指原に「さしこちゃんがいなかったら、アイドルにもなってなかったし、興味も持ってなかったし。いつも私のことを心配してくれたり連絡してくれてたり…。たくさん教えていただいたことがあるから、もっと成長できるように頑張ります」と涙ならに宣言。最後は、「私はIZ*ONEになれて幸せです!」と笑顔を見せた。また、キム・チェウォンが「Vampire」がオリコンデイリーチャートで1位を獲得したことを報告し、ファンと一緒に喜んだ。メンバー全員が30分を超える時間、ファンや家族へ感謝を伝え終わると、アップテンポのナンバー「年下Boyfriend」「Up」を歌いながら、メンバーがトロッコに乗ってファンに笑顔を送り、日本初ツアーの幕を閉じた。『IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] IN JAPAN』9月25日 さいたまスーパーアリーナ公演 セットリスト1 Hey. Bae. Like it.2 O’ My!3 We Together(IZ*ONE Ver.)4 猫になりたい5 ご機嫌サヨナラ6 Airplane7 夢を見ている間(IZ*ONE Ver.)8 Really Like You9 Colors10 To reach You11 Rollin’ Rollin’12 IAM13 NEKKOYA (PICK ME)14 So Curious15 Ayayaya16 好きと言わせたい17 好きになっちゃうだろう?(IZ*ONE Ver.)18 Highlight19 La Vie en Rose20 Rumor21 Violeta22 Vampireアンコール23 Memory24 年下Boyfriend25 Up