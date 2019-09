この秋注目のドラマ9作品　『ハイスクール・ミュージカル』続編や戦略コメディ『ザ・ポリティシャン』など

9月の番組改編期を迎えたアメリカでは、新作ドラマのオンエアが続々と始まっている。リアルなタッチが新鮮の大人向けアニメーション『アンダン 〜時を超える者〜』に加え、懐かしの『ハイスクール・ミュージカル』続編など、心ときめく作品が勢ぞろい。米USA Today紙がピックアップする新シリーズ9選をご紹介しよう。

底抜けに笑える新作コメディ

爽快に笑えるコメディのジャンルからは、とくに見逃せない4作品をチェックしたい。『ザ・ポリティシャン』は、抜け目ない高校生が主人公の戦略コメディ。アメリカ大統領になるという壮大な野望を掲げる高校生のペイトン(ベン・プラット)は、なんと7歳のときから同じ野心を抱いてきた。手始めに彼が狙うは、高校生活の頂点。生徒会長の座を射止めるため、大統領選さながらの選挙戦術を繰り広げる。簡単に制することができると思われた学園生活だが、思いのほかシリアスな陰謀が交錯し...。全8話で、日本でも9月27日(金)からNetflixで楽しむことができる。

続いて『僕と生きる人生』。失恋をきっかけに、やる気も何もかも失くしてしまった男・マイルズ(ポール・ラッド)。カウンセリングを受けたところ、生き方そのものを大変革しなければ明るい将来はないと告げられる。これまでの自分らしさを捨ててまで、未来を変える必要はあるのか? そう悩むマイルズの前に、もう一人の自分が出現。あれよあれよという間に人生を乗っ取られてしまい...。Netflixで10月18日(金)より配信予定で全8話構成。

日本未公開ではあるが、『The Unicorn(原題)』も期待のシリーズ。妻を亡くしたウェイド(ウォルトン・ゴギンズ)は、もう一年も失意の底にいる。そんな彼も周囲の声に押され、ようやく新たなパートナーを探そうと決心。しかし二人の娘を持ち離婚歴のある身では、満足に相手を見つけられないだろうという気後れも。ところが、ひとたび出会いの場に繰り出すと、ぜひ付き合いたいという女性たちが殺到。愛する家族を持ち浮気もしないウェイドは、むしろ絶好の交際相手だったのだ。豪華キャストで贈る一発逆転コメディ。

残る一本は英BBCが贈る『Back to Life(原題)』(イギリスでは4月に放送済み)。社会復帰後の中年女性を描くコメディ・ドラマだ。元服役囚のミリ(デイジー・ハガード)は、故郷の町へ戻り人生をやり直すことに。家族に温かく迎え入れられるまでは良かったが、町の住民からは冷たい視線。就職もままならず、閉鎖的な田舎社会に心を痛める。よろめきながらも一歩ずつ生活を立て直す彼女のほろ苦い時間に涙していると、突然のコミカルなシーンに不意打ちを食らう、緩急自在のスタイルが魅力だ。

ファンタジーで異世界への旅を

ファンタジーの新作にも力作が揃う。『アンダン 〜時を超える者〜』は、不思議なタッチがクセになるアニメーション作品。交通事故に遭ったアルマ(声:ローサ・サラザール)に、タイムスリップの能力が発現。亡き父が何者かに殺害されたと知った彼女は、過去に戻りその命を救おうと決意する。本作ではAmazon Studiosとして初めて、実写映像の輪郭を使ってアニメーションを描き起こす「ロトスコープ」の手法を採用。動揺するアルマの精神と目まぐるしく変化する時空を、新鮮なスタイルのアニメーションで表現する。日本でも9月13日(金)よりAmazon Prime Videoで配信中。

次は実写とCGで描く、ダークファンタジー『ヒズ・ダーク・マテリアルズ(原題)/His Dark Materials』。2007年の『ライラの冒険 黄金の羅針盤』の続編となるテレビシリーズだ。姿を消してしまった大切な親友を追ううちに、人間の魂が動物に宿る不思議な世界に迷い込んだ少女・ライラ(ダフネ・キーン)。世界の秘密を司るという邪悪な組織の陰謀に巻き込まれ、危険なモンスターとの対決を迫られる。勇敢なライラが、冒険とファンタジーの世界へと視聴者を誘う。日本公開は現時点で未定だが、前作含めたトリロジーとなっているだけに上陸が期待できそうだ。国内では2020年、スターチャンネルで放送予定。

演技に魅了されるヒューマンドラマ

締めは王道のドラマ作品を3作ご紹介。『Stumptown(原題)』は、同名のグラフィック・ノベルのドラマ化作品。主役は『ママと恋に落ちるまで』で主人公の元カノを演じたほか、『アベンジャーズ』マリア・ヒル役でも存在感を示したコビー・スマルダーズ。本作では私立探偵役に挑戦する。酒とギャンブルに溺れる元軍人という、いかにも一波乱ありそうなキャラクター。際どい調査手法も厭わないアウトローな探偵が繰り出す、アクションありコメディありの新シリーズ。

ロマコメ好きな方は、『Modern Love(原題)』が気になるかもしれない。『オーシャンズ8』『レ・ミゼラブル』と幅広く活躍するアン・ハサウェイが主演。米New York Times紙に連載されたコラムをベースに、より良い恋愛と人生の形を模索する内容だ。住民とドアマンの間に芽生えた特別な感情など、さまざまな愛の形を8編のアンソロジー形式で綴る。

最後は意外なリバイバル作品。当時のティーンエイジャーたちを虜にした『ハイスクール・ミュージカル』に、待望の続編が登場する。全10話の『High School Musical: The Musical: The Series(原題)』は、新たなティーンたちで綴る青春物語の新章。既存『ハイスクール』シリーズのロケ地となった高校には、ミュージカル上演への情熱が受け継がれている。それを追うドキュメンタリーという設定のドラマだ。ちなみに現実世界では、従来作の主なロケ地だったソルトレイクシティのイースト高校が、一昨年の洪水で大きな被害を受けている。青春劇の舞台となった懐かしい校舎に再会できるかも気になるところだ。

ご紹介したなかには日本未上陸作品も含まれているが、興味のある方は是非続報をチェックしてみては。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ザ・ポリティシャン』© Adam Rose/Netflixオリジナルシリーズ『僕と生きる人生』/BBC『Back to Life』/Amazon Original『アンダン 〜時を超える者〜』 シーズン1/『Back to Life』© Two Brothers Pictures Ltd MMXIX All Rights Reserved./『Stumptown 』© ABC/Kailey Schwerman/『High School Musical: The Musical: The Series』/『His Dark Materials』©2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.