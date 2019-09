【今週末の新作映画】『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キム＆『デクスター』マイケル・C・ホール

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(9月27日〜)は、『ストレンジャー・シングス 未知の世界』のデヴィッド・ハーバーと『HAWAII FIVE-0』ダニエル・デイ・キムが共演するアメコミ映画や、『デクスター 〜警察官は殺人鬼』の主演で知られるマイケル・C・ホールが出演するサイコスリラー作品などが目白押し!

■9月27日(金)『ヘルボーイ』

マイク・ミニョーラによる人気アメコミシリーズを基に、大人気ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』でエピソード監督を務めたニール・マーシャルがメガホンを執る地獄バトルエンターテインメント。

超常現象調査防衛局 のエージェント・ヘルボーイ(デヴィッド・ハーバー『ストレンジャー・シングス 未知の世界』)に、「イギリスを荒らしまわっている巨人を退治せよ」とのミッションが下る。やがてヘルボーイは暗黒時代に封印されたブラッドクイーンが1500年の眠りから覚めたことを知り、霊媒能力を持つ少女アリス、ベン・ダイミョウ少佐らとともにブラッドクイーンに近づいていく―。しかし、ヘルボーイを王として迎え入れようと企てる彼女の甘言と魔力により、世界を滅亡させるほどのパワーを手にしてしまう。ロンドンの街を破壊し尽くすバトルは、やがて天変地異へとエスカレートする...。

その他の出演者:イアン・マクシェーン(『アメリカン・ゴッズ』)、ミラ・ジョヴォヴィッチ(『バイオハザード』シリーズ)、ダニエル・デイ・キム(『HAWAII FIVE-0』)、サッシャ・レイン(『アメリカン・ハニー』)、トーマス・ヘイデン・チャーチ(『Divorce/ディボース』)、アリスター・ペトリ(『ナイト・マネジャー』)、ブライアン・グリーソン(『リベリオン』)

■9月27日(金)『ライリー・ノース 復讐の女神』

映画『96時間』の監督ピエール・モレル最新作となる怒涛のノンストップ・リベンジ・アクション。『キングダム/見えざる敵』以来となる11年ぶりにアクション映画に帰ってきたジェニファー・ガーナー主演。

ロサンゼルス郊外に夫と一人娘と3人、愛する家族と平凡ながら幸せに暮らすライリー・ノース。ある日、麻薬組織の襲撃により、一瞬にして家族の命を奪われ、彼女は姿を消した。そして5年後、ライリーは L.A.に再びかえってくる。復讐のため、悪党どもに正義の鉄槌を下すために―。ライリーvs麻薬カルテル。やがてそれは、警察、メディア、そして街中を巻き込む一大決戦へと突入する。

その他の出演者:ジョン・オーティス(『世界にひとつのプレイブック』)、ジョン・ギャラガー・Jr(『ニュースルーム』)、フアン・パブロ・ラバ(『SIX アメリカ海軍特殊部隊』)、アニー・イロンゼ(『ARROW/アロー』)

■9月27日(金)『ハミングバード・プロジェクト 0.001秒の男たち』

『グランド・イリュージョン』のジェシー・アイゼンバーグと、『トゥルーブラッド』のアレキサンダー・スカルスガルドが0.001秒の短縮を目指した熱き男たちを演じる実話を基にした物語。

野心家のヴィンセント(ジェシー)と従兄弟の天才プログラマーのアントン(アレキサンダー)は、カンザス州からNY証券取引所を、直線1,600キロの光回線で繋ぎ、従来よりも0.001秒速いネットワークを実現するプロジェクトを立ち上げた。これが実現すれば、株式の高頻度取引(ミリ秒単位の高速で株の売買を行うシステム)において、年間500億円以上の利益を得られる。しかし彼らの前には、一万件の土地買収など、苦難に次ぐ苦難が立ちふさがった―。

その他の出演者:サルマ・ハエック(『アグリー・ベティ』)、マイケル・マンド(『ベター・コール・ソウル』)、サラ・ゴールドバーグ(『バリー』)

■9月27日(金)『月影の下で』

サスペンスドラマ『ハップとレナード 〜危険な2人〜』のクリエイターであるジム・ミックルが監督を務めるサイコスリラー。

舞台は1988年。刑事になることを切望していたフィラデルフィアの警察官トーマス・ロックハート (ボイド・ホルブルック『ナルコス』) は、奇妙にも9年ごとに事件を起こす連続殺人鬼を追跡し始めることに。しかし、その犯行がまったく科学的説明がつかない―。真実を突き詰めようとするトーマスの執念は、キャリア、家族、そして彼自身の正気でさえも脅かすように...。

その他の出演者:マイケル・C・ホール(『デクスター 〜警察官は殺人鬼』)、クレオパトラ・コールマン(『ステップ・アップ4:レボリューション』)、ボキーム・ウッドバイン(『スパイダーマン:ホームカミング』)

