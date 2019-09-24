´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡¡2019Ç¯¤Ë¡È°ìÈÌÃËÀ¡É¤È·ëº§¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ï¡©
¡¡½÷Í¥¤Î´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤¬24Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£´ÓÃÏÃ«¤ÏÄ¾É®¤ÎFAX¤Ç¡Ö2019Ç¯9·î¤Ë ¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤È ÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷¤Ð¤«¤ê¡Ä2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡ÈÄ«¥É¥é½÷Í¥¡É¤Ç¡¢¸½ºß¤â¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î´ÓÃÏÃ«¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â »ä¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡ÖÈà¤È¼«Á³¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î ¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÌ´¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ ¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤äÆü¾ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¤¡¢¹¹¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¡È°ìÈÌÃËÀ¡É¤È¤Î·ëº§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î¤Î¡È¥í¥±¥Ð¥¹º§¡É¿·ÀîÍ¥°¦¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤
¡¡°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤À¤¬¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌ¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï8·î¤Ë¡È¥í¥±¥Ð¥¹º§¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¿·ÀîÍ¥°¦¤Ï¡¢8·î¤Ë»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢9ºÐÇ¯¾å¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£¿·Àî¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡2·î¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï3¤ÄÇ¯²¼¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤éÌó4¥õ·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç´ØÀ¾½Ð¿È¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î»°ÁÒçýÆà¡£
¡¡¡ÈÎáÏÂº§¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5·î1Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡£Áê¼ê¤Ï15ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â¶¶¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÆþÀÒ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÆÁ±Ê¤¨¤ê¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ6·î¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¹õÀî²ê°Ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡¢´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤Ï¡¢2019Ç¯9·î¤Ë
¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤È
ÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â
»ä¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤ò
Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇËÑ¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë
Èà¤ËÂô»³½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤È¼«Á³¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î
¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÌ´¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢
¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤äÆü¾ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬
À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ¸³¶ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È
·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¤¡¢
¹¹¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤Î¤Û¤É¡¢
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ½÷¤Ð¤«¤ê¡Ä2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Á¤ê¤È¤Æ¤Á¤ó¡Ù¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡ÈÄ«¥É¥é½÷Í¥¡É¤Ç¡¢¸½ºß¤â¡Ø¤Ê¤Ä¤¾¤é¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¤Î´ÓÃÏÃ«¡£
¡¡Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â »ä¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡ÖÈà¤È¼«Á³¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î ¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÌ´¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ ¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤äÆü¾ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¤¡¢¹¹¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¡È°ìÈÌÃËÀ¡É¤È¤Î·ëº§¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢8·î¤Î¡È¥í¥±¥Ð¥¹º§¡É¿·ÀîÍ¥°¦¤¬µ²±¤Ë¿·¤·¤¤
¡¡°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤À¤¬¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤È°ìÈÌ¿Í¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï8·î¤Ë¡È¥í¥±¥Ð¥¹º§¡É¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â2019Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿½÷À·ÝÇ½¿Í¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡¿·ÀîÍ¥°¦¤Ï¡¢8·î¤Ë»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢9ºÐÇ¯¾å¤Î¥í¥±¥Ð¥¹¤Î±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£¿·Àî¤«¤é¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡2·î¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤¬¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤ò¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÃËÀ¤Ï3¤ÄÇ¯²¼¡£½Ð²ñ¤¤¤«¤éÌó4¥õ·î¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Éº§¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸2·î¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç´ØÀ¾½Ð¿È¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÆþÀÒ¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Î»°ÁÒçýÆà¡£
¡¡¡ÈÎáÏÂº§¡É¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï5·î1Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡£Áê¼ê¤Ï15ºÐÇ¯¾å¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â¶¶¤ÈÆ±¤¸Æü¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤ÎÆþÀÒ¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤ÎÆÁ±Ê¤¨¤ê¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ6·î¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Î¹õÀî²ê°Ê¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡¢´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê¤Ï¡¢2019Ç¯9·î¤Ë
¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿°ìÈÌ¤ÎÊý¤È
ÆþÀÒÃ×¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²°Ê³°¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â
»ä¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê°Â¿´´¶¤ò
Í¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÇËÑ¤ÇÍ¥¤·¤¯¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤âÎäÀÅ¤ËÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë
Èà¤ËÂô»³½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤È¼«Á³¤Ê»þ´Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î
¿ÍÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÌ´¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢
¼«Ê¬¤ÎÃÖ¤«¤ì¤¿´Ä¶¤äÆü¾ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬
À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òÀ¸³¶ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È
·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤¿¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢
¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¹â¤á¹ç¤¤¡¢
¹¹¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«º£¸å¤È¤â¤´»ØÆ³¤Î¤Û¤É¡¢
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´ÓÃÏÃ«¤·¤Û¤ê