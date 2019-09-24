¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¤¬Ìó4³ä - ÂæÉ÷¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë³ÎÇ§¤ò!
ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ËÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤¹¤ëµ¨Àá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¼þÊÕ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤«Í½Â¬¤·¤¿¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÂç±«¤ä¿»¿å¤Ê¤É¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬Ìó4³ä¤Î¿Í¤¬¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¸«Êý¤È³èÍÑË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¼«Âð¼þÊÕ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Ìó6³ä!
¶áÇ¯¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¹ë±«¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢¿»¿å¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²Æ¡Á½©¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÂæÉ÷¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦É÷¿å³²¤Ç¤¹¡£
¿å¤Î±Æ¶Á¤Ï¶²¤í¤·¤¯¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿»¿å¤ä¹¿¿å¡¢Æâ¿å(Âç±«¤Ç²¼¿åÆ»´É¤ä¿åÏ©¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È)¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â»³´ÖÉô¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯É÷¿å³²¤È¡ÖÌµ±ï¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«Á³ºÒ³²¤ÎÈï³²Í½Â¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¸øÉ½¤·¡¢ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÆüËÜ¶½°¡¤¬2019Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº(¢¨1)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í(ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í)¡×¤Ï¡¢Ìó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«ÂðÉÕ¶á¤Î¿å³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â2³äÄ¶¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼«ÂðÉÕ¶á¤Î¿å³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï6³ä¤â¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¤â³ÎÇ§¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Ï»æ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶¦Í¤ò
½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½»Ì±¤Ë»æ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä®Æâ²ñ¤ËÌ¤²ÃÆþ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤¹¤°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤¤¤¤Ä¤¯¤Ï¤º(¢¨2)¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤«¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¹¿¿å¡¢ÄÅÇÈ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Æ»Ï©ËÉºÒ¾ðÊó¤ÎºÒ³²¼ïÊÌ¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Âð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ê¤É¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤ÎÆÃÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÉºÒ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤¬¤Þ¤Á¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ø¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½»Âð¤ò¼Ú¤ê¤ë»þ¡¢Çã¤¦¤È¤¤Ï°ìÅÙ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼ÔÂð¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¹¿¿å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¡Ö½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹¿¿å¤ä¿»¿åÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡ÖÃÏÅÀÊÌ¿»¿å¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÁÛÄêºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3¡Á5£í¤Î¿»¿åÈï³²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë24»þ´ÖÄøÅÙ¡¢¿å¤¬¤Ò¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
°ÊÁ°¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤È¤¤è¤ê¤âÈï³²Í½Â¬¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö30Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¡Ö50Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤À¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÈòÆñ½ê¤Î³ÎÇ§¡¢ÈòÆñ¤ÎÊýË¡¤ò²ÈÂ²¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈòÆñÊýË¡¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¤ÎÆ»½ç¤äÊý¸þ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É®¼ÔÂðºÇ´ó¤ê¤Î¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤ÎÈòÆñ½ê¤Ï¡¢¹¿¿å¤Ç¤É¤Á¤é¤â¿»¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈòÆñ½ê¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â2¿Í¤ÈÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤ÊÈï³²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤É¤³¤«°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤ÇºîÀ®¤·¡¢ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡£¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤äÊÝÂ¸¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¹ÔÀ¯¤ä½ÐÄ¥½ê¤Ê¤É¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»æ¤Ç¤âÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¡¢·ÙÊó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»æ¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¡¢¾ðÊó¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶èÌò½ê¤ä¹ÔÀ¯¤Î½ÐÄ¥½ê¤Ê¤É¤Ç¤âÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìò½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤â¤é¤¤¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡û²Å²°¶³»Ò
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¡£
¼ç¤Ë½»¤Þ¤¤¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ¬Ìî¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¡£FPµ»Ç½»Î2µé¼èÆÀ
¤È¤³¤í¤¬Ìó4³ä¤Î¿Í¤¬¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Î¸«Êý¤È³èÍÑË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¼«Âð¼þÊÕ¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Ìó6³ä!
¶áÇ¯¡¢ÃÏ¿Ì¤Ë¹ë±«¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢¿»¿å¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼«Á³ºÒ³²¤¬³ÆÃÏ¤ÇÉÑÈ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â²Æ¡Á½©¤Ë¤«¤±¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÂæÉ÷¤È¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦É÷¿å³²¤Ç¤¹¡£
¿å¤Î±Æ¶Á¤Ï¶²¤í¤·¤¯¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿»¿å¤ä¹¿¿å¡¢Æâ¿å(Âç±«¤Ç²¼¿åÆ»´É¤ä¿åÏ©¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤«¤é¿å¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤³¤È)¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤â»³´ÖÉô¤Ç¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯É÷¿å³²¤È¡ÖÌµ±ï¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼«Á³ºÒ³²¤ÎÈï³²Í½Â¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤ò¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¸øÉ½¤·¡¢ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Â»ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥óÆüËÜ¶½°¡¤¬2019Ç¯7·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº(¢¨1)¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í(ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤É¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í)¡×¤Ï¡¢Ìó4³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«ÂðÉÕ¶á¤Î¿å³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â2³äÄ¶¤Û¤É¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼«ÂðÉÕ¶á¤Î¿å³²¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï6³ä¤â¤Î¿Í¤¬¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ä²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤Èºâ»º¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡û¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¤â³ÎÇ§¡¢»Ò¤É¤â¤È¤Ï»æ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¶¦Í¤ò
½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½»Ì±¤Ë»æ¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä®Æâ²ñ¤ËÌ¤²ÃÆþ¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ÏÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤¹¤°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¡¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤¤¤¤Ä¤¯¤Ï¤º(¢¨2)¡£¤½¤³¤Ç¡Ö½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤«¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Á¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£
½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¹¿¿å¡¢ÄÅÇÈ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¡¢Æ»Ï©ËÉºÒ¾ðÊó¤ÎºÒ³²¼ïÊÌ¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¼«Âð¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤Î¤«¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎºÒ³²¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Ê¤É¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¾ì½ê¤ÎÆÃÀ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÉºÒ¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ï¤¬¤Þ¤Á¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬ºîÀ®¤·¤¿¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ø¥ê¥ó¥¯¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤´¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½»Âð¤ò¼Ú¤ê¤ë»þ¡¢Çã¤¦¤È¤¤Ï°ìÅÙ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼ÔÂð¤ÏÅÚº½ºÒ³²¤Î´í¸±¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¹¿¿å¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤¬¡Ö½Å¤Í¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡×¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹¿¿å¤ä¿»¿åÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñ¸ò¾Ê¤Î¡ÖÃÏÅÀÊÌ¿»¿å¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÁÛÄêºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¹¿¿å¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢3¡Á5£í¤Î¿»¿åÈï³²¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë24»þ´ÖÄøÅÙ¡¢¿å¤¬¤Ò¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
°ÊÁ°¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤È¤¤è¤ê¤âÈï³²Í½Â¬¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Á³¤È¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¡Ö30Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¡Ö50Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡×¤È¤¤¤¦ÁÛÄê°Ê¾å¤Î¼«Á³ºÒ³²¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÌÀÆü¤Ï²æ¤¬¿È¤À¤Èµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤ò¸«¤¿¤é¡¢ÈòÆñ½ê¤Î³ÎÇ§¡¢ÈòÆñ¤ÎÊýË¡¤ò²ÈÂ²¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÈòÆñÊýË¡¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê£¿ô¤ÎÆ»½ç¤äÊý¸þ¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÈòÆñ½ê¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
É®¼ÔÂðºÇ´ó¤ê¤Î¾®³Ø¹»¤äÃæ³Ø¹»¤ÎÈòÆñ½ê¤Ï¡¢¹¿¿å¤Ç¤É¤Á¤é¤â¿»¿å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÈòÆñ½ê¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤³¤È¤âÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤ï¤¬²È¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â2¿Í¤ÈÇ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤ÊÈï³²¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¾¯¤·Áá¤á¤Ë¤É¤³¤«°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ØÈòÆñ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È³Ð¸ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼£ÂÎ¤ÇºîÀ®¤·¡¢ÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¡£¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ê¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤äÊÝÂ¸¤â¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¹ÔÀ¯¤ä½ÐÄ¥½ê¤Ê¤É¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤¦¤·¤¿¥Ï¥¶¡¼¥É¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ»æ¤Ç¤âÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¡¢·ÙÊó¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£»æ¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ç¤¡¢¾ðÊó¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶èÌò½ê¤ä¹ÔÀ¯¤Î½ÐÄ¥½ê¤Ê¤É¤Ç¤âÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Âð¤Ë¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢Ìò½ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤â¤é¤¤¡¢ÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¡û²Å²°¶³»Ò
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2007Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ç³èÆ°¡£
¼ç¤Ë½»¤Þ¤¤¤äÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤ï¤ëÊ¬Ìî¤Ç¼èºà¡¦¼¹É®¤òÂ³¤±¤ë¡£FPµ»Ç½»Î2µé¼èÆÀ