漫画『AKIRA』の巨大コラージュ、新生・渋谷PARCOの壁面に登場
11月22日（金）に渋谷PARCOに開業する「PARCO MUSEUM TOKYO」と「GALLERY X」のオープニングエキシビジョンとして「AKIRA ART OF WALL Katsuhiro Otomo×Kosuke Kawamura AKIRA ART EXHIBITION」が開催される。
【写真】漫画『AKIRA（アキラ）』の世界観が味わえる展覧会
同イベントは、大友克洋による『AKIRA（アキラ）』の世界観を表現した、コラージュアーティストの河村康輔とのコラボアート「ART WALL」を工事現場から再発掘し、再度巨大コラージュ作品として展示するもの。加えて 当時の貴重な原画やポスター、AKIRA作中に登場するオブジェをリアルに再現する。
同イベントに合わせて、「GALLERY X」では巨大立体物を展示するインスタレーションも実施。また作品を使用し、デザインした展覧会記念商品の販売や、アパレルブランドのコラボ商品の販売も行われる。
会場・会期：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）11月22日（金）〜12月16日（月）10時00分〜21時00分／GALLERY X（渋谷PARCO B1F）11月22日（金）〜12月8日（日）11時00分〜21時00分
※両会場、最終日は18時00分閉場
※PARCO MUSEUM TOKYOの入場は各日閉場の30分前まで
入場料：1000円 （高校生以下800円・未就学児無料）
空間演出・グラフィックデザイン：YAR
【写真】漫画『AKIRA（アキラ）』の世界観が味わえる展覧会
■『AKIRA』作中のオブジェも展示
同イベントは、大友克洋による『AKIRA（アキラ）』の世界観を表現した、コラージュアーティストの河村康輔とのコラボアート「ART WALL」を工事現場から再発掘し、再度巨大コラージュ作品として展示するもの。加えて 当時の貴重な原画やポスター、AKIRA作中に登場するオブジェをリアルに再現する。
■コラボ商品も販売
同イベントに合わせて、「GALLERY X」では巨大立体物を展示するインスタレーションも実施。また作品を使用し、デザインした展覧会記念商品の販売や、アパレルブランドのコラボ商品の販売も行われる。
【「AKIRA ART OF WALL Katsuhiro Otomo×Kosuke Kawamura AKIRA ART EXHIBITION」イベント概要】
会場・会期：PARCO MUSEUM TOKYO（渋谷PARCO 4F）11月22日（金）〜12月16日（月）10時00分〜21時00分／GALLERY X（渋谷PARCO B1F）11月22日（金）〜12月8日（日）11時00分〜21時00分
※両会場、最終日は18時00分閉場
※PARCO MUSEUM TOKYOの入場は各日閉場の30分前まで
入場料：1000円 （高校生以下800円・未就学児無料）
空間演出・グラフィックデザイン：YAR