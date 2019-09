HiGH&LOWの過去のアクションシーン・ベストファイトを凝縮したシリーズ総集編「HiGH&LOW THE BEST BOUT」が10月期・日本テレビにて全8話での放送が決定した。

(C)2015「HiGH&LOW」製作委員会 (C)2016「HiGH&LOW」製作委員会 (C)2017「HiGH&LOW」製作委員会

累計観客動員450万人・興行収入65億円突破、男たちの友情と熱き闘いをメディアミックスで描く「HiGH&LOW」シリーズ。同シリーズと「クローズ」「WORST」(原作:郄橋ヒロシ)とのコラボ映画『HiGH&LOW THE WORST』の公開を10月4日(金)に控え、HiGH&LOWの過去のアクションシーン・ベストファイトを凝縮したシリーズ総集編「HiGH&LOW THE BEST BOUT」が、10月期・日本テレビにて全8話での放送が決定した。

総集編に盛り込まれるアクション映像は、ドラマ 「HiGH&LOW SEASON1」(2015年)、ドラマ 「HiGH&LOW SEASON2」(2016年)、映画 『HiGH&LOW THE MOVIE』(2016年)、映画 『HiGH&LOW THE RED RAIN』(2016年)、映画 『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(2017年)、映画 『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(2017年)のシリーズ6作品。いずれも日本の映画・ドラマ史上最大級のスケールで作られたアクション映像が、初解禁となる未公開シーンを盛り込んで蘇る。

〈第1話〉

ドラマSEASON1 ep1/山王連合会 vs スクラッパーズ

ドラマSEASON1 ep3/山王連合会 vs 鬼邪高校

2019年10月期 10月2日(水)25:09〜25:39 日本テレビ及び系列局にて放送開始/Hulu、dTVでドラマ放送後、各話配信予定

※初回・2回目は[25:09〜25:39]の放送予定/以降、[24:59〜25:29]での放送予定

