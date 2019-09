『ゲーム・オブ・スローンズ』ピーター・ディンクレイジ4度目の受賞！第71回エミー賞主な受賞結果一覧

アメリカドラマ界最大のイベントであるエミー賞の授賞式が9月23日(月)、米ロサンゼルスのマイクロソフトシアターで行われた。常連作品から新たな顔ぶれまで登場した今年の結果は―。第71回授賞式の主な受賞結果はこちら!

<主な受賞結果一覧>

【ドラマ・シリーズ部門】

■作品賞(Drama Series)

『ベター・コール・ソウル』

『ボディガード -守るべきもの-』

★『ゲーム・オブ・スローンズ』

『キリング・イヴ/Killing Eve』

『オザークへようこそ』

『POSE』

『キング・オブ・メディア』

『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

■主演男優賞(Lead Actor In A Drama Series)

ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

スターリング・K・ブラウン『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

キット・ハリントン『ゲーム・オブ・スローンズ』

ボブ・オデンカーク『ベター・コール・ソウル』

★ビリー・ポーター『POSE』

マイロ・ヴィンティミリア『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

■主演女優賞(Lead Actress In A Drama Series)

エミリア・クラーク『ゲーム・オブ・スローンズ』

★ジョディ・カマー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ヴィオラ・デイヴィス『殺人を無罪にする方法』

ローラ・リニー『オザークへようこそ』

マンディ・ムーア『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

サンドラ・オー『キリング・イヴ/Killing Eve』

ロビン・ライト『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Drama Series)

アルフィー・アレン『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジョナサン・バンクス『ベター・コール・ソウル』

ニコライ・コスター=ワルドー『ゲーム・オブ・スローンズ』

★ピーター・ディンクレイジ『ゲーム・オブ・スローンズ』

ジャンカルロ・エスポジート『ベター・コール・ソウル』

マイケル・ケリー『ハウス・オブ・カード 野望の階段』

クリス・サリヴァン『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Drama Series)

グウェンドリン・クリスティー『ゲーム・オブ・スローンズ』

★ジュリア・ガーナー『オザークへようこそ』

レナ・ヘディ『ゲーム・オブ・スローンズ』

フィオナ・ショウ『キリング・イヴ/Killing Eve』

ソフィー・ターナー『ゲーム・オブ・スローンズ』

メイジー・ウィリアムズ『ゲーム・オブ・スローンズ』

■ゲスト男優賞(Guest Actor In A Drama Series)

マイケル・アンガラノ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

ロン・セファス・ジョーンズ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

マイケル・マッキーン『ベター・コール・ソウル』

クメイル・ナンジアニ『The Twilight Zone』

グリン・ターマン『殺人を無罪にする方法』

★ブラッドリー・ウィットフォード『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

■ゲスト女優賞(Guest Actress In A Drama Series)

ラヴァーン・コックス『オレンジ・イズ・ニュー・ブラック』

★チェリー・ジョーンズ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』

ジェシカ・ラング『アメリカン・ホラー・ストーリー:黙示録』

フィリシア・ラシャド『THIS IS US/ディス・イズ・アス』

シシリー・タイソン『殺人を無罪にする方法』

カリス・ファン・ハウテン『ゲーム・オブ・スローンズ』

■監督賞(Directing For A Drama Series)

デヴィッド・ベニオフ&D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』

デヴィッド・ナッター『ゲーム・オブ・スローンズ』

ミゲル・サポチニク『ゲーム・オブ・スローンズ』

リーザ・ブリュールマン『キリング・イヴ/Killing Eve』

★ジェイソン・ベイトマン『オザークへようこそ』

■脚本賞(Writing For A Drama Series)

ピーター・グールド&トーマス・シュノーズ『ベター・コール・ソウル』

ジェド・マーキュリオ『ボディガード -守るべきもの-』

デヴィッド・ベニオフ&D・B・ワイス『ゲーム・オブ・スローンズ』

エメラルド・フェネル『キリング・イヴ/Killing Eve』

★ジェシー・アームストロング『キング・オブ・メディア』

ブルース・ミラー&キラ・スナイダー『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』



【コメディ・シリーズ部門】

■作品賞(Comedy Series)

『バリー』

★『Fleabag フリーバッグ』

『グッド・プレイス』

『マーベラス・ミセス・メイゼル』

『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』

『シッツ・クリーク』

『Veep/ヴィープ』

■主演男優賞(Lead Actor In A Comedy Series)

アンソニー・アンダーソン『Black-ish』

ドン・チードル『Black Monday』

テッド・ダンソン『グッド・プレイス』

マイケル・ダグラス『コミンスキー・メソッド』

★ビル・ヘイダー『バリー』

ユージン・レヴィ『シッツ・クリーク』

■主演女優賞(Lead Actress In A Comedy Series)

クリスティナ・アップルゲイト『デッド・トゥ・ミー 〜さようならの裏に〜』

レイチェル・ブロズナハン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ジュリア・ルイス=ドレイファス『Veep/ヴィープ』

ナターシャ・リオン『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』

キャサリン・オハラ『シッツ・クリーク』

★フィービー・ウォーラー=ブリッジ『Fleabag フリーバッグ』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Comedy Series)

アラン・アーキン『コミンスキー・メソッド』

アンソニー・キャリガン『バリー』

トニー・ヘイル『Veep/ヴィープ』

スティーヴン・ルート『バリー』

★トニー・シャルーブ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ヘンリー・ウィンクラー『バリー』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Comedy Series)

★アレックス・ボースタイン『マーベラス・ミセス・メイゼル』

アンナ・クラムスキー『Veep/ヴィープ』

シアン・クリフォード『Fleabag フリーバッグ』

オリヴィア・コールマン『Fleabag フリーバッグ』

ベティ・ギルピン『GLOW:ゴージャス・レディ・オブ・レスリング』

サラ・ゴールドバーグ『バリー』

マリン・ヒンクル『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ケイト・マッキノン『サタデー・ナイト・ライブ』

■ゲスト男優賞(Guest Actor In A Comedy Series)

マット・デイモン『サタデー・ナイト・ライブ』

ロバート・デ・ニーロ『サタデー・ナイト・ライブ』

★ルーク・カービー『マーベラス・ミセス・メイゼル』

ピーター・マクニコル『Veep/ヴィープ』

ジョン・ムレイニー『サタデー・ナイト・ライブ』

アダム・サンドラー『サタデー・ナイト・ライブ』

ルーファス・シーウェル『マーベラス・ミセス・メイゼル』

■ゲスト女優賞(Guest Actress In A Comedy Series)

★ジェーン・リンチ『マーベラス・ミセス・メイゼル』

サンドラ・オー『サタデー・ナイト・ライブ』

マーヤ・ルドルフ『グッド・プレイス』

クリスティン・スコット・トーマス『Fleabag フリーバッグ』

フィオナ・ショウ『Fleabag フリーバッグ』

エマ・トンプソン『サタデー・ナイト・ライブ』

■監督賞(Directing For A Comedy Series)

アレック・バーグ『バリー』

★ハリー・ブラッドビア『Fleabag フリーバッグ』

マーク・チェンドロフスキー『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』

■脚本賞(Writing For A Comedy Series)

アレック・バーグ&ビル・ヘイダー『バリー』

★フィービー・ウォーラー=ブリッジ『Fleabag フリーバッグ』

マヤ・アースキン&アナ・コンクル『PEN15』

レスリー・ヘッドランド&ナターシャ・リオン&エイミー・ポーラー『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』

アリソン・シルヴァーマン『ロシアン・ドール:謎のタイムループ』

ジョッシュ・シエガル&ディラン・モーガン『グッド・プレイス』

デヴィッド・マンデル『Veep/ヴィープ』



【リミテッドシリーズ/TVムービー部門】

■リミテッドシリーズ部門(Limited Series)

★『チェルノブイリ』

『Escape at Dannemora』

『Fosse/Verdon』

『KIZU-傷-』

『ボクらを見る目』

■TVムービー作品賞(Television Movie)

★『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』

『ブレグジット EU離脱』

『デッドウッド 〜決戦のワイルドタウン〜』

『King Lear』

『エルヴェとの晩餐 ある映画スターの数奇な人生』

■主演男優賞(Lead Actor In A Limited Series Or Movie)

マハーシャラ・アリ『TRUE DETECTIVE/迷宮捜査』

ベニチオ・デル・トロ『Escape at Dannemora』

ヒュー・グラント『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

ジャレッド・ハリス『チェルノブイリ』

★ジャハール・ジェローム『ボクらを見る目』

サム・ロックウェル『Fosse/Verdon』

■主演女優賞(Lead Actress In A Limited Series Or Movie)

エイミー・アダムス『KIZU-傷-』

パトリシア・アークエット『Escape at Dannemora』

アーンジャニュー・エリス『ボクらを見る目』

ジョーイ・キング『The Act』

ニーシー・ナッシュ『ボクらを見る目』

★ミシェル・ウィリアムズ『Fosse/Verdon』

■助演男優賞(Supporting Actor In A Limited Series Or A Movie)

アサンテ・ブラック『ボクらを見る目』

ポール・ダノ『Escape at Dannemora』

ジョン・レグイザモ『ボクらを見る目』

ステラン・スカルスガルド『チェルノブイリ』

★ベン・ウィショー『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

マイケル・K・ウィリアムズ『ボクらを見る目』

■助演女優賞(Supporting Actress In A Limited Series Or Movie)

★パトリシア・アークエット『The Act』

マーシャ・ステファニー・ブレイク『ボクらを見る目』

パトリシア・クラークソン『KIZU-傷-』

ヴェラ・ファーミガ『ボクらを見る目』

マーガレット・クアリー『Fosse/Verdon』

エミリー・ワトソン『チェルノブイリ』

■監督賞(Directing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special)

スティーヴン・フリアーズ『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

★ヨハン・レンク『チェルノブイリ』

ベン・スティラー『Escape at Dannemora』

ジェシカ・ユー『Fosse/Verdon』

トーマス・ケイル『Fosse/Verdon』

エヴァ・デュヴァネイ『ボクらを見る目』

■脚本賞(Writing For A Limited Series, Movie Or Dramatic Special)

ラッセル・T・デイヴィース『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』

★クレイグ・メイジン『チェルノブイリ』

ブレット・ジョンソン&マイケル・トルキン『Escape at Dannemora』

スティーヴン・レヴェンソン&ジョエル・フィールズ『Fosse/Verdon』

エヴァ・デュヴァネイ&マイケル・スターバリー『ボクらを見る目』



Photo:

エミー賞(c) Television Academy.

『ゲーム・オブ・スローンズ』『チェルノブイリ』(c) 2019 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

Netflixオリジナル『ブラック・ミラー:バンダースナッチ』

Amazonオリジナルシリーズ『Fleabag フリーバッグ』