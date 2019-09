【今週スタートの海外ドラマ】人気シリーズの新シーズン＆注目の新作ドラマが登場！

海外ドラマNAVIでは、編集部がおすすめする新シリーズ(再放送も含む場合もあり)を週ごとにご紹介。今週は、『HAWAII FIVE-0』&『ブルックリン・ナイン-ナイン』の新シーズンに、注目の新作ドラマ『チェルノブイリ』&『ザ・ポリティシャン』が日本上陸! お見逃しなく!

9月23日(月)から9月29日(日)スタートのおすすめドラマは以下の通り。

■9月24日(火)

・23:00〜『HAWAII FIVE-0』シーズン9(AXN)

常夏ハワイを舞台に、特別捜査班ファイブ・オーのメンバーが凶悪犯に立ち向かう人気シリーズの第9弾。今シーズンは特別エピソード満載。第1話は、オリジナル版『ハワイ5-O』が、放送開始から50年を迎えたのを記念して、パイロットエピソードを現代版に書き下ろしたエピソード。シリーズ通算200話目となる第7話は、1941年の未解決事件を追ったエピソードで、レトロ調の衣装を着たキャラクターたちの姿が見られる。

■9月25日(水)

・23:00〜『チェルノブイリ』(スターチャンネル)

『ゲーム・オブ・スローンズ』を抜き、海外ドラマ史上最高評価を獲得した実録ドラマ。1986年4月26日、旧ソビエト社会主義共和国連邦のチェルノブイリ原子力発電所で起きた爆発事故の真実に迫る本作。未曾有の原発事故の発生に、冷戦下の旧ソビエト政府が事態を隠蔽しようとする中、被害の拡大を少しでも抑えようと必死に戦った英雄たちがいた...。

■9月26日(木)

・『ブルックリン・ナイン-ナイン』シーズン5(Netflix)

ゴールデン・グローブ賞作品賞と主演男優賞(アンディ・サムバーグ)を受賞。ブルックリン99分署に務める敏腕刑事ジェイクと、同署に務める個性あふれる仲間たちの活躍を描く職場コメディドラマの新シーズン。

■9月27日(金)

・『ザ・ポリティシャン』(Netflix)

『Glee/グリー』のクリエイターとして知られるライアン・マーフィーが手掛ける新作コメディ。舞台は、カリフォルニア州サンタバーバラ。7歳の頃から大統領になると信じて疑わなかった裕福なペイトンが、大統領への道を歩む姿を追うシリーズ。主人公ペイトン役に、トニー賞ミュージカル主演男優賞を受賞し、アカペラ部の活躍を描く映画『ピッチ・パーフェクト』シリーズにも出演しているベン・プラット。その母親役に『アイアンマン』シリーズのグウィネス・パルトローが扮する。

