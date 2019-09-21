世界で最も住みやすい都市 トップ10［2019年版］
住む場所を決めるとき、考えるべき要素はたくさんある。
気候、交通手段、犯罪率…… 他にもまだまだあるだろう。
条件にぴったりの完璧な場所を見つけるのは難しいだろうが、いい条件がそろった街ならいくつかある。
それが世界で最も住みやすい街だ。
雑誌『エコノミスト』の調査部門、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは毎年恒例のGlobal Liveability Indexを発表した。
世界の主要140都市を次の5つの基準で評価、その平均でランク付けしたものだ。安定性 -- 軽犯罪および凶悪犯罪の発生率、テロの脅威、武力紛争の脅威などヘルスケア -- 利用できる医療、医療の質など文化、環境 -- 気候、汚職の度合い、検閲の度合い、楽しめるスポーツなど教育 -- 利用できる私教育、私教育の質などインフラ -- 道路網や公共交通機関の質、質の良い住宅が手に入るか、通信の質、水やエネルギーの質など
残念ながらアメリカの都市はランクインしていない。
日本からは東京、大阪がトップ10入りを果たした。
2019年、世界で最も住みやすい都市 トップ10を見ていこう。
※スコアはいずれも100点満点です。
10位 アデレード（オーストラリア）
総合スコア：96.6
安定性：95.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：94.2
教育：100.0
インフラ：96.4
Source:Global Liveability Index
9位 コペンハーゲン（デンマーク）
総合スコア：96.8
安定性：95.0
ヘルスケア：95.8
文化、環境：95.4
教育：100.0
インフラ：100.0
Source:Global Liveability Index
T7位 東京（日本）
総合スコア：97.2
安定性：100.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：94.4
教育：100.0
インフラ：92.9
Source:Global Liveability Index
T7位 トロント（カナダ）
総合スコア：97.2
安定性：100.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：97.2
教育：100.0
インフラ：89.3
Source:Global Liveability Index
6位 バンクーバー（カナダ）
総合スコア：97.3
安定性：95.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：100.0
教育：100.0
インフラ：92.9
Source:Global Liveability Index
5位 カルガリー（カナダ）
総合スコア：97.5
安定性：100.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：90.0
教育：100.0
インフラ：100.0
Source:Global Liveability Index
4位 大阪（日本）
総合スコア：97.7
安定性：100.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：93.5
教育：100.0
インフラ：96.4
Source:Global Liveability Index
3位 シドニー（オーストラリア）
総合スコア：98.1
安定性：95.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：97.2
教育：100.0
インフラ：100.0
Source:Global Liveability Index
2位 メルボルン（オーストラリア）
総合スコア：98.4
安定性：95.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：98.6
教育：100.0
インフラ：100.0
Source:Global Liveability Index
1位 ウィーン（オーストリア）
総合スコア：99.1
安定性：100.0
ヘルスケア：100.0
文化、環境：96.3
教育：100.0
インフラ：100.0
Source:Global Liveability Index
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BUSINESS INSIDER JAPANより転載（2019.09.10）