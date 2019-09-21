住む場所を決めるとき、考えるべき要素はたくさんある。

気候、交通手段、犯罪率…… 他にもまだまだあるだろう。

条件にぴったりの完璧な場所を見つけるのは難しいだろうが、いい条件がそろった街ならいくつかある。

それが世界で最も住みやすい街だ。

雑誌『エコノミスト』の調査部門、エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは毎年恒例のGlobal Liveability Indexを発表した。

世界の主要140都市を次の5つの基準で評価、その平均でランク付けしたものだ。

安定性 -- 軽犯罪および凶悪犯罪の発生率、テロの脅威、武力紛争の脅威などヘルスケア -- 利用できる医療、医療の質など文化、環境 -- 気候、汚職の度合い、検閲の度合い、楽しめるスポーツなど教育 -- 利用できる私教育、私教育の質などインフラ -- 道路網や公共交通機関の質、質の良い住宅が手に入るか、通信の質、水やエネルギーの質など

残念ながらアメリカの都市はランクインしていない。

日本からは東京、大阪がトップ10入りを果たした。

2019年、世界で最も住みやすい都市 トップ10を見ていこう。

※スコアはいずれも100点満点です。

10位 アデレード（オーストラリア）

Shutterstock/amophoto_au

総合スコア：96.6

安定性：95.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：94.2

教育：100.0

インフラ：96.4

Source:Global Liveability Index

9位 コペンハーゲン（デンマーク）

S-F/Shutterstock

総合スコア：96.8

安定性：95.0

ヘルスケア：95.8

文化、環境：95.4

教育：100.0

インフラ：100.0

Source:Global Liveability Index

T7位 東京（日本）

Koichi Kamoshida/Getty

総合スコア：97.2

安定性：100.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：94.4

教育：100.0

インフラ：92.9

Source:Global Liveability Index

T7位 トロント（カナダ）

Taxiarchos228 / Wikimedia Commons

総合スコア：97.2

安定性：100.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：97.2

教育：100.0

インフラ：89.3

Source:Global Liveability Index

6位 バンクーバー（カナダ）

Shutterstock

総合スコア：97.3

安定性：95.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：100.0

教育：100.0

インフラ：92.9

Source:Global Liveability Index

5位 カルガリー（カナダ）

Menno Schaefer / Shutterstock

総合スコア：97.5

安定性：100.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：90.0

教育：100.0

インフラ：100.0

Source:Global Liveability Index

4位 大阪（日本）

lkuni/iStock

総合スコア：97.7

安定性：100.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：93.5

教育：100.0

インフラ：96.4

Source:Global Liveability Index

3位 シドニー（オーストラリア）

iPhoto-Thailand/Shutterstock

総合スコア：98.1

安定性：95.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：97.2

教育：100.0

インフラ：100.0

Source:Global Liveability Index

2位 メルボルン（オーストラリア）

Time Out

総合スコア：98.4

安定性：95.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：98.6

教育：100.0

インフラ：100.0

Source:Global Liveability Index

1位 ウィーン（オーストリア）

VitalyEdush/iStock

総合スコア：99.1

安定性：100.0

ヘルスケア：100.0

文化、環境：96.3

教育：100.0

インフラ：100.0

Source:Global Liveability Index

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BUSINESS INSIDER JAPANより転載（2019.09.10）