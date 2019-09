■海の中みたいな店内に感動!

■高すぎる再現度に、思わず涙が…

【「『リトル・マーメイド』OH MY CAFE」概要(一部抜粋)】

映画『リトル・マーメイド』の公開30周年を記念した「『リトル・マーメイド』OH MY CAFE」が、9月21日(土)から、東京・大阪・名古屋・北海道の4都市で、順次オープンします。クランクイン!トレンドは、本カフェの内覧会に参加し、いち早くメニューを体験。まるで海の中にいるかのような、本カフェの様子を、徹底レポートします!店内に一歩足を踏み入れると、ブルーを基調とした、爽やかな空間が広がっている本カフェ。真ん中にはアリエルが宝物にしていたようなキャンドスタンドや車輪のオブジェが飾ってあり、名曲「Part of Your World」を彷彿させます。店内の柱には、泡をモチーフにした装飾が施され、また晴れた日には大きな窓から自然の温かい光が入り込むため、まるで自分がアリエルになった気分を味わえるのが特徴です。公開から30周年を迎えても色褪せぬ『リトル・マーメイド』の世界を、思う存分に味わうことができるのが、本カフェの良いところ。芯が強く、自分の力で夢をかなえたアリエルに、次第に思い焦がれていきます。もちろん、メニューも「さすが」と唸ってしまいそうなハイクオリティなものばかり。ファンにはたまらない“あのキャラ”もメニュー化されているんです。「OH MY CAFE」のメニューは、作品への愛が存分に込められた高い再現度だけでなく、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発しているというから驚きです。アリエルのシルエットが可愛らしい「<アリエル>野菜たっぷりジェノベーゼパスタ」は、ジェノベーゼパスタの中に、じゃがいもやブロッコリーなどの野菜が、ゴロゴロと入っています。この野菜たちが、味わい深くて、とっても美味しいんです。また、エビ風味のソースがふわりと香る「浜辺のクリームリゾット」は、クリームの濃厚さに、シャキシャキの野菜がアクセントとなり、飽きが来ない一品となっています。高すぎる再現度に涙が出そうになるのが、「<Kiss the girll>ロマンティックなフルーツボウル」。食材だけで、あの名シーンを、これだけ表現することに心が揺さぶられました。それから、食後のお口直しにピッタリだったのが、「<フランダー>しましまヨーグルトドリンク」。ヨーグルト風味のスムージーで、黄色い部分は、マンゴースムージーとなっています。このメニューを注文した際には、スムージーが入った、倒れそうで倒れない不思議なグラスにも注目してほしいです!コアなファンにお伝えしたいのが、ドリンクに、エリック王子の愛犬マックスが起用されていること。ゴマスムージーでマックスの毛並みを表現するアイデアには、思わず脱帽です。少女として出会ったあの日から、変わらぬ魅力を宿し続ける『リトル・マーメイド』。30周年の今だからこそ体験できる、特別な空間は、作品への愛を加速させることに違いありません。・東京日程:9月21日(土)〜11月9日(土)場所:OH MY CAFE TOKYO(東急プラザ表参道原宿店)