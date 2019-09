『ゲーム・オブ・スローンズ』スターク家のあの人、新作ドラマでも生き残りをかけて戦うことに!?

今年ついに完結した大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のサンサ・スターク役で知られるソフィー・ターナー。同作出演中から大ヒット映画シリーズ『X-MEN』で主要キャラクターに起用されるなど注目の存在となっていた彼女の次回作は、またもや生き残りをかけたドラマになるようだ。米TV Lineが報じている。

ソフィーが出演するのは、新配信サービス「Quibi」の新作サバイバル・スリラードラマ『Survive(原題)』。2012年に出版された同名ヤングアダルト小説が元の本作では、雪山に墜落した飛行機の生存者が繰り広げるサバイバルが描かれる。墜落事故でただ二人生き残ったのは、自殺願望があるティーンエイジャーのジェーンと、彼女と行動を共にすることになるポール。二人は山から抜け出すために厳しい旅に出て、残酷な状況と個人的なトラウマと戦うことになる...というストーリーだ。ジェーンは、機内のトイレで薬物を過剰摂取して死ぬ計画が墜落により阻止されてしまうという役どころで、ソフィーが同役を演じる。

そしてポールを演じるのは、『ウォーキング・デッド』のヒース役や『24 -TWENTY FOUR-』のスピンオフ『24:レガシー』のエリック・カーター役で知られるコーリー・ホーキンズ。

誰が生き残るか予測不能な『ゲーム・オブ・スローンズ』と『ウォーキング・デッド』に出演していた二人が、新たなサバイバルドラマでどんな演技を見せてくれるのか、そして果たして生き残ることができるのか、注目だ。

リチャード・アベイト(『13時間 ベンガジの秘密の兵士』)とジェレミー・アンガー(『Ride(原題)』)が脚本を手掛け、メガホンを取るのはマーク・ペリントン(『コールドケース』『ブラインドスポット タトゥーの女』)。ヴァン・トフラー(『コーチ・カーター』)、フローリス・バウアー(『カムガール』)、バリー・バークレイ(『サマー・オブ・84』)が製作総指揮を務める。

ソフィーは、『ゲーム・オブ・スローンズ』終了後に初めて出演する本作について、以下のようにコメントしている。「Quibiの『Survive』でジェーン役を演じられることはこの上ない名誉です。彼女は墜落事故で生き残っただけでなく不利な状況で戦うことになる複雑なキャラクターで、自身の中にある強さと勇気を見つけようともしています。必要な支援を求めている人々が、自分は思う以上に勇敢であることに気づき、サポートを求める助けになればと思っています」

ソフィーとコーリーが共演する『Survive』はすでに撮影が開始されている。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『ゲーム・オブ・スローンズ』

Game of Thrones (C) 2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related service marks are the property of HomeBox Office, Inc. Distributed by Warner Bros. Entertainment Inc.