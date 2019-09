『キャッスル』スタナ・カティック主演のクライムサスペンス『アブセンシア〜FBIの疑心〜』シーズン2が日本初放送

大ヒットドラマ『キャッスル〜ミステリー作家は事件がお好き』でケイト・ベケットを演じたスタナ・カティックが主演を務めるクライムサスペンス『アブセンシア〜FBIの疑心〜』。そのシーズン2が、WOWOWプライムにて日本初放送となる。

連続殺人事件の捜査中、突如行方不明になったFBIの女性捜査官エミリー。6年後、瀕死の状態で発見されるが、夫は再婚して息子は自分のことを忘れていた...。

シーズン1では、6年間の記憶がないエミリーに、立て続けに起きた連続殺人事件で容疑が掛かる。だが、自分を監禁した犯人を突き止めようと懸命の捜査をする姿が描かれていた。シーズン2では、過去の事件を追う一方で、毒ガスを用いたテロ事件が発生し、新たな事件を捜査する。さらに、息子フリンと元夫ニックと普通の生活を取り戻そうと奮闘する。

スタナがエミリーを演じ、エミリーの元夫ニック役にパトリック・ヒューシンガー(『フランシス・ハ』)、その他ニール・ジャクソン(『ウエストワールド』)、カーラ・テオボルド(『ダウントン・アビー』)、アンヘル・ボナニ(『運命の銃弾』)、パトリック・マコーリー(『死霊館 エンフィールド事件』)、ポール・フリーマン(『ER 緊急救命室』)らが、シーズン1に引き続き出演する。

また新キャラクターとして、英国ドラマ『ナイト・マネジャー』でキャロライン・ラングボーンを演じたナターシャ・リトルが、FBIプロファイラー特別捜査官ジュリアン・ガナーセン役で登場する。

■『アブセンシア2〜FBIの疑心〜』放送情報

WOWOWプライムにて(全10話)

11月23日(土・祝)&30日(土)午後1:00〜 [第1話無料放送]

<関連番組>

シーズン2第1話先行無料放送 [二][字]11月2日(土)放送

<関連特集>

シーズン1一挙放送(全10話)

11月11日(月)〜13日(金)午前9:15〜 [第1話無料放送][二][字]

