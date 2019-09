和食がユネスコ無形文化遺産として登録されているのを代表するように、日本といえば世界が認めるグルメ大国。もはや食べられない料理はないのではないかというほど、さまざまなジャンルの料理を気軽に楽しむことができる。人々にとって、料理に対する関心の高さは日常生活においても上位にあるものだが、そんななか新たな食文化に触れることができる海外ドキュメンタリーが人気急上昇中。そこで、注目作を9月11日〜17日のHulu週間ランキングから取り上げたい。今回、ムビコレが取り上げるのは、9位にランクインしたVICE on Huluの『ピザ! ピザ! ピザ!』。思わずタイトル名を叫びたくなるほどテンションが上がってしまう人も多いと思うが、日本人にとっても大好物のひとつであるピザに特化した番組だ。ピザといえば、イタリアが発祥とされているが、現在は世界中で国ごとにさまざまな発展を遂げている。アメリカにおいては、すでに7万軒以上のピザ屋が存在し、年間売上は380億ドル以上に達するほどの一大産業になっているという。本シリーズのホストを務めているのは、ブルックリンのウィリアムズバーグにあるピザ店ベスト・ピッツァのオーナーであるフランク・ピネッロ。ピザを知り尽くしたフランクが、ブリックリン、シカゴ、ニューヘイブンといったアメリカ国内からソウルのピザ文化までを幅広く紹介している。ピザの魅力や歴史を探るだけでなく、大手チェーン店のピザを食べ比べたりと、とにかくピザ好きにはたまらない内容といえるだろう。番組を参考にしながら、新たなお気に入りピザを発見してみるのもオススメだ。そのほか、先週のランキングと比べてみると、順位こそ変動はあるものの、上位7作品は変化なし。野生動物の姿に迫ったナショナルジオグラフィックのドキュメンタリー『ホスタイル・プラネット 非情の惑星』が先週よりランクを上げて1位に輝いた。どれがトップになってもおかしくない状況のなかで、今後どの作品がさらなる視聴者を獲得する番組となるのかに注目が集まっている。(文:志村昌美/ライター)【Hulu 9月11日〜17日の週間ランキング/海外ドキュメンタリー&バラエティ】1位『ホスタイル・プラネット 非情の惑星』2位『刑務所1日体験』3位『ALONE 〜孤独のサバイバー〜』4位『発掘! マヤの失われた秘宝』5位『ライド with ノーマン・リーダス』6位『ナチス・ドイツの巨大建造物』7位『Lindsay Lohan's Beach Club 〜お騒がせ女優が営む海の家〜』8位『古代の宇宙人』9位『ピザ! ピザ! ピザ!』10位『ウォーキング with ダイナソー』