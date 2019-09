社会現象を巻き起こしている大人気コンテンツである『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』、通称ヒプマイは、キングレコード EVIL LINE RECORDS が手掛ける、音楽原作キャラクターラッププロジェクトとして 2017年9月に始動。



当時無名だったプロジェクトにも関わらず第一弾ミュージックビデオが公開直後に YouTube 急上昇ランキングにランクインするや否や、その斬新な世界観や楽曲のクオリティの高さから瞬く間に音楽シーンを席巻し、HIP HOP界の有名アーティストも作詞・作曲を手掛けたCDは常に音楽ランキングTOP10にランクインするなど人気を確実なものとしている。



その人気作ヒプマイが舞台化。第1弾は『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-と題し、イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!“とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW“を中心に展開する。



キャストには、イケブクロ・ディビジョン代表チーム“Buster Bros!!!“の山田一郎役に高野洸、山田二郎役に松田昇大、山田三郎役に秋嶋隆斗、対するヨコハマ・ディビジョン代表チーム“MAD TRIGGER CREW“の 碧棺左馬刻 役に阿部顕嵐 、入間 銃兎 役に水江建太 、毒島メイソン理鶯 役にバーンズ勇気の出演が決定した。いま話題のフレッシュな俳優が集結しヒプマイの世界を盛り上げる。



そして早くも2020年春にシブヤ・ディビジョン“Fling Posse“とシンジュク・ディビジョン“麻天 狼“を中心とした第2弾『ヒプノシスマイク- Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.2-の上演が決定。詳細は後日発表となる。



『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage では本日の解禁とともに公式メールマガジンサービスを開始。公式メルマガでは期日までに登録した会員を対象に、チケット最速先行を実施する。さらに、劇場来場者特典としてスペシャルなオーディエンスキットを配布予定。



<公演概要>

公演タイトル 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage -track.1-

期間・劇場 2019年11月15日(金)〜12月1日(日) 品川プリンスホテル ステラボール

チケット情報:一般発売日︓2019年11月2日(土)AM10:00

チケット料金︓18,000円(前売・当日共/全席指定/税込)※オーディエンスキット付き



Ⓒ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the Stage 製作委員会