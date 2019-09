大ヒット大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』で第3章から第8章にわたり旗標なき兄弟団のリーダー、ベリック・ドンダリオンを演じたリチャード・ドーマーが、ファンタジーコメディ『グッド・オーメンズ』やファンタジーアドベンチャー『アメイジング・ワールド』の原作者として知られる英作家テリー・プラチェットの人気ファンタジー小説「City Watch」のドラマ版『The Watch(原題)』に出演することが明らかとなった。米Varietyが報じている。

米BBC製作によるドラマ版『The Watch(原題)』は、犯罪が合法となっている架空都市アンク=モルポークを舞台に、"ザ・ウォッチ"として知られるはみ出し者の警官チームが、退廃した街を災難から救うために無力の状態から立ち上がる姿が描かれる。



リチャードは、"ザ・ウォッチ"を率いる、はみ出し者の警官サム・ヴァイムスを演じ、原作「City Watch」は、プラチェットによるベストセラー小説「ディスクワールド騒動記」のスピンオフシリーズだ。



リチャードの他には、理想主義者の新人コンスタブル・キャロット役でアダム・ハギル(『Pennyworth(原題)』)、コンスタブル・チェリー役でジョー・イートン=ケント(『ロマノフ家の末裔 〜それぞれの人生〜)』)、キャロットの訓練を受けたミステリアスなコーポラル・アングア役でマララ・コーレット(『Sick Note 〜診断書で人生復活?!〜』)、貴族のシビル・ラムキン役でララ・ロッシ(『クロッシング・ライン 〜ヨーロッパ特別捜査チーム〜』)、街の支配を目論むカーサー・ダン役でサム・アデウンミ(『ザ・ミッシング 〜消えた少年〜』)が出演する。



『マスケティアーズ パリの四銃士』でもペンを執ったサイモン・アレンが主要脚本家を務め、製作総指揮も兼任する。



『The Watch』の出演についてリチャードは、「様々な面を持つサム・ヴァイムスにすぐに惹きつけられ、自分の権利を奪われた彼と同士の間で繰り広げられるダイナミズムには説得力があると思いました」とコメント。



北アイルランド生まれのリチャードは、映画『グッド・ヴァイブレーションズ』や『ベルファスト71』などに出演し、最近はアクション・ドラマシリーズ『Cobra(原題)』にも出演している。



『The Watch』の撮影は、今月末に南アフリカで撮影開始予定。(海外ドラマNAVI)

Photo:『ゲーム・オブ・スローンズ』(C)2017 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.Macall B. Polay/HBO