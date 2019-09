by Presidential Press and Information Officeウォルト・ ディズニー ・カンパニーの会長を務めるボブ・アイガーCEOが、Appleの取締役を辞任しました。アイガーCEOがAppleの取締役になったのは、Appleの共同設立者である スティーブ・ジョブズ 氏が亡くなった直後の2011年11月のことでしたが、アイガーCEOが自身の回想録の中で「ジョブズ氏が今も生きていたら、Appleとディズニーは合併していたかもしれない」と述べていることを9to5Macが報じています。Iger suggests Disney and Apple would have merged under Jobs- 9to5Machttps://9to5mac.com/2019/09/18/disney-apple-merger-bob-iger/Bob Iger Remembers Steve Jobs | Vanity Fairhttps://www.vanityfair.com/news/2019/09/bob-iger-remembers-steve-jobsディズニーが90年代にピクサーと映画を共同制作・販売する契約を結んで以来、ピクサーの筆頭株主だったジョブズ氏とディズニーの関係は深くなりました。しかし、アイガーCEOの前任者だったマイケル・アイズナー氏はジョブズ氏と全くそりが合わず、2004年にはジョブズ氏が「ディズニーとは二度と取引しない」と発表するに至るまで両社の関係は悪化してしまいます。しかし、2005年にアイズナー氏は業績悪化を理由に株主総会で不信任を突きつけられ辞職。当時COO(最高執行責任者)だったアイガー氏がCEOを引き継ぐこととなりました。アイガー氏はCEOを引き継ぐにあたり、ジョブズ氏に直接電話して話し合い、ディズニーとピクサーの関係修繕に努めました。by Loren JavierアイガーCEOはその後、公私ともにジョブズ氏と親しい仲にあったとのことアイガーCEOが「ディズニーによるピクサーの買収」というアイデアを思いついた時、真っ先にジョブズ氏へ直接連絡して打診できたのも、アイガーCEOとジョブズ氏との親交があったからといえます。ディズニーがピクサーを買収したことで、ジョブズ氏はディズニーの筆頭株主兼取締役となりました。そんなジョブズ氏が2011年10月に亡くなったことについて、アイガーCEOは回想録「The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company」の中で「ジョブズ氏が亡くなって以来、会社があらゆる成功を収めてきたことを考えると、私が興奮している時に『スティーブがここにいてくれればいいのに』と思う瞬間があります。頭の中でジョブズ氏と会話をしては、現実になってくれればいいのにと思います。もしジョブズ氏がまだ生きていたら、私たちは会社を統合していたでしょうし、少なくともその可能性について真剣に話し合っていたでしょう」と語っています。by Mike Leeディズニーの業績が芳しくなかった当時、「Appleがディズニーを買収するのではないか」というウワサは業界内を何度も駆け巡りましたが、実際に買収が検討されていたかどうかという証拠はどこにもありませんでした。アイガーCEOは、Appleとディズニーの合併について実際にどこまで話し合ったのかについては明らかにしていませんが、回想録によれば、アイガーCEOの中では1つの経営戦略として実際に検討されていたというわけです。2019年に独自のストリーミング映像配信サービスとして、ディズニーは「Disney+」を、Appleは「Apple TV+」を立ち上げました。アイガーCEOが2019年9月10日にAppleの取締役を辞任したのは、「ストリーミング映像配信」という同じ土俵で競い合うライバル企業となったからかもしれないと9to5Macは推測しています。