シリーズの生みの親ジェームズ・キャメロンが製作に復帰し、『デッドプール』の大ヒットで世界中を驚かせたティム・ミラーが監督を務める、『ターミネーター2』(1991年)の正統な続編、『ターミネーター:ニュー・フェイト』(11月8日公開)のキャラクターポスターが解禁。アーノルド・シュワルツネッガーふんするサングラスを装着したT-800のカムバックした姿からは、映画史に残る名言「I'll be back.(また来る)」が聞こえてきそうだ。今回、解禁されたのは、シリーズのレジェンド的存在のサラ・コナー(上段左上)とT-800(上段右上)、新キャラクターとなる謎の戦士グレースと人類の命運を握るダニー(下段左下)、そして最新型のターミネーターREV-9(読み:レヴ・ナイン:下段右下)たちの壮絶な戦いを予感させるキャラクターポスター。それぞれのキャラクター達の背後には暗雲が立ち込め、不穏な空気が漂う。シリーズのレジェンドとしてファンからも根強い人気を博してきたサラ・コナーとT-800は、「俺たちの出番だ!」と言わんばかりに黒いサングラスに銃を構え、あたかも人類の命運を左右する戦いに備えているよう。『ターミネーター』第1作(1984年)、そして『ターミネーター2』のポスターでも、銃を片手に革ジャンにサングラス姿のT-800 が印象的であったが、本作でもサングラスをかけたT-800の姿が見られる模様。新しさの中にも“ターミネーター”の伝統を踏襲するかのような心にくい演出に、ファンならずとも思わず興奮してしまうようなビジュアルとなっている。また、今回の物語のカギを握る女性ダニー(ナタリア・レイエス)と、彼女を守るために未来から送り込まれてきた戦士グレース(マッケンジー・デイヴィス)。グレースの外見は一見すると普通の女性のようにみえるが、実はターミネーターと互角に渡り合える程に強化された兵士。ターミネーターハントを長年続けてきたサラ・コナーに「初めて見るタイプ」と言わしめた彼女の実力は計り知れない。未だ謎の多いグレースだが、そんな彼女の瞳からは「何が何でもダニーを守ってみせる」という強い覚悟がひしひしと伝わり、見る者の心を熱く揺さぶる。そして人類の敵であり、シリーズ最凶と謳われる最新型ターミネーター、REV-9(ガブリエル・ルナ)だが、ターミネーターの象徴とも言える骸骨を思わせる金属の頭部と、赤い冷徹な眼差しが、恐怖の再来を予感させる。人間のような自然な微笑みを見せながら、ターゲットの息の根を止めるべく、執拗に攻撃を仕掛けてくるその様は、まさに恐怖の化身。『ターミネーター2』で圧倒的存在感を放ったT-1000をさらに凶悪に進化させた新型ターミネーターの猛追に、サラ・コナーとT-800、そしてグレースは耐えることができるのか?一度は回避したと思われた人類滅亡の日”審判の日“。だが、その危機はまだ終わってはいなかった…。人類の命運を握る女性ダニーを守る謎の戦士グレースと、女性の命を狙う凶悪に進化を遂げた最新型ターミネーター REV-9との壮絶な攻防。そして彼らの前に現れる、サラ・コナーとT-800。人類と地球の未来をかけた壮絶な戦いの火ぶたが、再び切って落とされる…。(C) 2019 Skydance Productions, LLC, Paramount Pictures Corporation and Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.