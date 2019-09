女優・のんが初監督・製作した映画の舞台裏を追いかけるドキュメンタリー作品『のんたれ(I AM NON)』が、YouTube Originalsにて、10月2日に公開されることがわかった。公開当日には、公開記念LIVEトークショーも開催される。本作は、“創作あーちすと”として活動の場を広げるのんがオリジナル映画を撮る過程を追った全10エピソードのドキュメンタリー作品と、のんが初監督を手掛けた映画『おちをつけなんせ』の合計11エピソードで構成されたもの。初めて挑む映画制作のあらゆる工程を通じて、女優、アーティストとしての「のん」をプロデュースし、新たな一歩を踏み出そうとする彼女自身の姿を、1年半かけて追いかける。全エピソードがYouTubeで視聴可能となる。最終話として公開される映画『おちをつけなんせ』は、監督・主演・脚本・演出・衣装・編集・音楽など、全ての工程をのん自身が手掛けた作品。女優・映画監督の桃井かおり、映画監督の是枝裕和、同じく映画監督の片渕須直など、本作にも登場するクリエイターからインスピレーションを受けながら、岩手県遠野市を舞台に初挑戦し、YouTubeから、日本のみならず全世界へ向けて、のんの表現・世界観を発信する。また、公開を記念して、公開日となる10月2日17時30分からは、YouTube Japan公式チャンネルにて『のんたれ』公開記念 LIVE トークショーを実施。当日は、番組・映画紹介のほか、製作の裏側や現場でのエピソード、事前に募集されたのんへの質問に本人が回答するコーナーなどが予定されている。YouTube Originals『のんたれ(I AM NON)』は10月2日全エピソード公開(YouTube Premiumメンバー対象)。エピソード1のみ無料公開。以降、毎週水曜日に1エピソードずつ順次無料公開。『のんたれ(I AM NON)』公開記念LIVEトークショーは、10月2日17時30分よりYouTube Japan公式チャンネルにて公開。