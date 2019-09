【今週末の新作映画】『プリーチャー』ルース・ネッガ＆『SHERLOCK』ルパート・グレイヴス

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 今週末(9月20日〜)は、約2年ぶり12回目の来日を果たしたブラッド・ピットが主演を務める『アド・アストラ』、『ダウントン・アビー』の執事カーソン役ジム・カーターや『SHERLOCK』のレストレード警部役で知られるルパート・グレイヴスら英国俳優が集結するスポ根コメディなど話題作が公開!

■9月20日(金)『アド・アストラ』

ブラッド・ピットが初の宇宙飛行士役に挑み、主演&製作を務めるスペース・アクション超大作。

ロイ・マグブライド(ブラッド)は、地球外知的生命体を探求に人生を捧げた英雄の父(トミー・リー・ジョーンズ『逃亡者』)を見て育ち、自身も宇宙で働く仕事を選んだ。しかし、その父は地球外生命体の探索に出た船に乗ってから16年後、32億キロ離れた太陽系の彼方で行方不明となった。だが月日が経ったある日、生きていたことが明らかに―。なぜ危険な実験を抱えたまま父は姿を消したのか―。父の謎を追いかけて宇宙へと旅立つ―。

その他の出演者:ルース・ネッガ(『エージェント・オブ・シールド』『プリーチャー』)、リヴ・タイラー(『LEFTOVERS/残された世界』)、ドナルド・サザーランド(『M★A★S★H マッシュ』『ハンガー・ゲーム』シリーズ)

■9月20日(金)『アナベル 死霊博物館』

『IT/イット"それ"が見えたら、終わり。』のゲイリー・ドーベルマンが監督&脚本を手掛けるホラーサスペンス。

超常現象研究家ウォーレン夫妻の家に、強烈な呪いを持つ人形アナベルが運び込まれる。アナベルは地下の"博物館"で、他の呪われし品々とともに厳重に封印された。ある日、夫妻が仕事で家を空けることになり、娘のジュディ(マッケナ・グレイス『キャプテン・マーベル』)は年上の少女のメアリー、ダニエラの3人で一夜を過ごすことに。しかし、ダニエラが"警告 決して触るな"と書かれた博物館に勝手に入り込み、アナベルの封印を解いてしまう。そして、史上最強の呪いの力を持つアナベルが、数々の悪霊たちを呼び覚まし、呪われし品々を従え、少女たちに襲いかかる―。

その他の出演者:パトリック・ウィルソン(『アクアマン』)、 ヴェラ・ファーミガ(『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』)、マディソン・アイズマン(『ジュマンジ/ウェルカム・トゥ・ジャングル』)、ケイティ・サリフ(『SUPERNATURAL スーパーナチュラル』)、スティーヴ・コールタ(『インシディアス』『ウォーキング・デッド』)

■9月20日(金)『シンクロ・ダンディーズ!』

スウェーデンに実在する中年男性シンクロチームの実話を基に、もう一度人生の輝きを取り戻していく抱腹絶倒のスポ根ブリティッシュ・コメディ。

有能な会計士として大手企業に勤務するエリック(ロブ・ブライドン『スティーヴとロブのグルメトリップ』)。会社と自宅の往復で変わり映えのない日々のなか、政治家の妻との夫婦仲は険悪、息子にもバカにされ、張り合いのない人生を感じていた。そんなある日、日課で通う公営プールで中年男性ばかりが集まるシンクロナイズド・スイミングチームと出会う。ひょんなことからチームメンバー入りすることになったエリックは、彼らとともにイギリス代表チームとして世界選手権に出場することに!

その他の出演者:アディール・アクタル(『レ・ミゼラブル』)、ジム・カーター(『ダウントン・アビー』)、ルパート・グレイヴス(『SHERLOCK』)、ダニエル・メイズ(『グッド・オーメンズ』)、シャーロット・ライリー(『ピーキー・ブラインダーズ』)、ナサニエル・パーカー(『リンリー警部 捜査ファイル』)

(海外ドラマNAVI)

