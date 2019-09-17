¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£ºÇ¿·ºî¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×´ÑµÒ¾Þ¤Ëµ±¤¯
¡¡¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦½Ð±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢Âè44²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤«¤é´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¡õ¥¹¥«¥è¥Ï¤éÅÐ¾ì¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡ÙÂè44²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï²¼¤Î¥É¥¤¥Ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ø¤Î¾Ð¤¤¤Ë¤è¤ëÉ÷»É¤È¶¦¤Ë¡¢Àï»þ²¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î¶õÁÛ¾å¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼Ìò¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼ ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î8Æü¤ËÆ±±Ç²èº×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¥¸¥ç¥¸¥çÌò¤Î¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¢¥¸¥ç¥¸¥ç¤ÎÊì¥í¡¼¥¸¡¼Ìò¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡¢¥Ò¥È¥é¡¼¥æ¡¼¥²¥ó¥È¤Î¶µ´±Ìò¤Î¥µ¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤«¤éËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ÈÌó2Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ÑµÒ¾Þ¡Ê¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡É¤Ï¾å±ÇºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¾Þ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¼õ¾Þºî¤Ë¤Ï¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î´ÑµÒ¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ï´²ÍÆ¤ÈÍý²ò¤ò¼º¤Ã¤¿»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢´²ÍÆ¤ÈÍý²ò¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»äÃ£¤¬ºÇ¤âº®Íð¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯Îð¡¢½¡¶µ¡¢¿Í¼ï¡¢ÀÊÌ¤Ç¤¢¤ì¡¢¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤¬·Ò¤¬¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢À¤³¦¤¬¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FOX¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¶¦Æ±²ñÄ¹¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥¢¥È¥ê¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥®¥ë¥éÎ¾»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤Ç¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ø¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢¥¿¥¤¥«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤¬°¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ï2020Ç¯1·î¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¡õ¥¹¥«¥è¥Ï¤éÅÐ¾ì¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡ÙÂè44²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÍÍ»Ò
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï²¼¤Î¥É¥¤¥Ä¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀïÁè¤Ø¤Î¾Ð¤¤¤Ë¤è¤ëÉ÷»É¤È¶¦¤Ë¡¢Àï»þ²¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸¤¤ë´î¤Ó¤òÉÁ¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¤Î¾¯Ç¯¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î¶õÁÛ¾å¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥Ò¥È¥é¡¼Ìò¤ò¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡Ø¥Þ¥¤¥Æ¥£¡¦¥½¡¼ ¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¡Ù¡Ê2017¡Ë¤òÂç¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤ÈÆ³¤¯¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ê³èÌö¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö9·î8Æü¤ËÆ±±Ç²èº×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤Ï¤¸¤á¥¸¥ç¥¸¥çÌò¤Î¥í¡¼¥Þ¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹¡¢¥¸¥ç¥¸¥ç¤ÎÊì¥í¡¼¥¸¡¼Ìò¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡¢¥Ò¥È¥é¡¼¥æ¡¼¥²¥ó¥È¤Î¶µ´±Ìò¤Î¥µ¥à¡¦¥í¥Ã¥¯¥¦¥§¥ë¤é¤¬ÅÐÃÅ¡£¾å±Ç½ªÎ»¸å¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤«¤éËüÍë¤ÎÇï¼ê¤ÈÌó2Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö´ÑµÒ¾Þ¡Ê¥Ô¡¼¥×¥ë¥º¡¦¥Á¥ç¥¤¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ë¡É¤Ï¾å±ÇºîÉÊ¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¶á¤¤¾Þ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Î¼õ¾Þºî¤Ë¤Ï¡Ø¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¡Ê2018¡Ë¤ä¡Ø¥¹¥ê¡¼¡¦¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡Ù¡Ê2017¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î´ÑµÒ¾Þ¼õ¾Þ¤Ë¡¢¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ï´²ÍÆ¤ÈÍý²ò¤ò¼º¤Ã¤¿»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢´²ÍÆ¤ÈÍý²ò¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ»ä¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤òÀ½ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢»äÃ£¤¬ºÇ¤âº®Íð¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÇ¯Îð¡¢½¡¶µ¡¢¿Í¼ï¡¢ÀÊÌ¤Ç¤¢¤ì¡¢¤Þ¤À¤ª¸ß¤¤¤¬·Ò¤¬¤ê¤¢¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ë¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢À¤³¦¤¬¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¤³¤Î±Ç²è¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢FOX¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¶¦Æ±²ñÄ¹¤Î¥Ê¥ó¥·¡¼¡¦¥¢¥È¥ê¡¼¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥®¥ë¥éÎ¾»á¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¥È¥í¥ó¥È±Ç²èº×¤Ç¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ø¤Î´ÑµÒ¤ÎÈ¿±þ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î±Ç²è¡¢¥¿¥¤¥«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ°¦¤¬°¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤òÀ¤³¦Ãæ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡Ù¤Ï2020Ç¯1·î¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£