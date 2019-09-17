¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡ÙÂ³ÊÔ¤¬V2¡ª
¡¡Àè½µËö9·î13Æü¡Á9·î15Æü¤ÎÁ´ÊÆ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥Û¥é¡¼¤ÎÂ³ÊÔ¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤¬¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ3,960Ëü6,550¥É¥ë¡ÊÌó43²¯±ß¡Ë¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¡Ê¿ô»ú¤Ï Box Office Mojo Ä´¤Ù¡¢1¥É¥ë110±ß·×»»¡Ë
¡¡Á°ºî¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È¡¡¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù¤Î27Ç¯¸å¤òÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¤Ï¡¢Á´ÊÆÎß·×¶½¼ý1²¯5,267Ëü5,074¥É¥ë¡ÊÌó167²¯±ß¡Ë¤òµÏ¿¡£¸ø³«2½µÌÜ¤Ç¡¢Á°ºî¤ÎÁ´ÊÆÎß·×¶½¼ý¡Ê3²¯2,748Ëü1,748¥É¥ë¡¦Ìó360²¯±ß¡Ë¤È¤Îº¹¤ÏÌó1²¯7,400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó191²¯±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½éÅÐ¾ìºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤«¤é¶â¤ò´¬¤¾å¤²¤ë¥¹¥È¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥Ï¥¹¥é¡¼¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë / Hustlers¡Ù¤¬¡¢¶½¼ý3,318Ëü1,361¥É¥ë¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤Ç2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ú¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¡¦¥ê¥Ã¥Á¡ª¡Ù¤Î¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦¥¦¡¼¤Ê¤É¤¬¥¥ã¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¢¥ó¥»¥ë¡¦¥¨¥ë¥´¡¼¥È¤È¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥¥Ã¥É¥Þ¥ó¶¦±é¤Î¡Ø¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥£¥ó¥Á¡Ê¸¶Âê¡Ë / The Goldfinch¡Ù¤Ï¡¢¶½¼ý267Ëü9,027¥É¥ë¡ÊÌó2²¯9,400Ëü±ß¡Ë¤Ç½éÅÐ¾ì8°Ì¤È¸·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½µËö¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ô¥Ã¥È¤¬±§ÃèÈô¹Ô»ÎÌò¤ËÄ©¤ó¤À¡Ø¥¢¥É¡¦¥¢¥¹¥È¥é¡Ù¡¢¥·¥ë¥ô¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥¹¥¿¥í¡¼¥ó¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥ºÂè5ÃÆ¡Ø¥é¥ó¥Ü¡¼¡§¥é¥¹¥È¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë / Rambo: Last Blood¡Ù¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦ÁÒËÜÂóÌï¡Ë
9·î13Æü¡Á9·î15Æü¤ÎÁ´ÊÆ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¡Ê¡Ë¤ÏÀè½µ¤Î½ç°Ì¡£
1¡Ê1¡Ë¡ØIT¡¿¥¤¥Ã¥È THE END ¡È¤½¤ì¡É¤¬¸«¤¨¤¿¤é¡¢½ª¤ï¤ê¡£¡Ù
2¡Ê½é¡Ë¡Ø¥Ï¥¹¥é¡¼¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë / Hustlers¡Ù
3¡Ê2¡Ë¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥Ï¥º¡¦¥Õ¥©¡¼¥ë¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë / Angel has Fallen¡Ù
4¡Ê3¡Ë¡Ø¥°¥Ã¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ê¸¶Âê¡Ë / Good Boys¡Ù
5¡Ê4¡Ë¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥¥ó¥°¡Ù
6¡Ê5¡Ë¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥Ü¡Ù
7¡Ê6¡Ë¡Ø¥ª¡¼¥Ð¡¼¥«¥Þ¡¼¡Ê¸¶Âê¡Ë / Overcomer¡Ù
8¡Ê½é¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Õ¥£¥ó¥Á¡Ê¸¶Âê¡Ë / The Goldfinch¡Ù
9¡Ê11¡Ë¡Ø¥¶¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ä¥Ð¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡Ê¸¶Âê¡Ë/ The Peanut Butter Falcon¡Ù
10¡Ê7¡Ë¡Ø¥É¡¼¥é¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥í¥¹¥È¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡Ê¸¶Âê¡Ë / Dora and the Lost City of Gold¡Ù