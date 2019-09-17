Âè44²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤òÁí³ç¡¡É¼¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤Ï¡©
¡¡Âè44²ó¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ï¡¢¥ª¥¹¥«¡¼Á°¾¥Àï¤ÎÈéÀÚ¤ê¤È¤µ¤ì¤ë´ÑµÒ¾Þ¤Û¤«¤òÈ¯É½¤·¤¿9·î15Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ò¸ì¤ëÁ°¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤è¤·¤Ò¤í¤Þ¤µ¤ß¤Á¡Ë
¡¡º£Ç¯¤Î¥È¥í¥ó¥È¤Ï¡¢°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¡£¤Þ¤º¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤¬¹¥¤à·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥ª¥¹¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ·²¤¬¸®ÊÂ¤ß¹µ¤¨¤á¤ÊÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£ºòÇ¯¤Ç¤¤¤¦¤È´ÑµÒ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ä¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖROMA ¥í¡¼¥Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¢¥ê¡¼¡¡¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡×¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¡Ö¤¢¤ë¾¯Ç¯¤Î¹ðÇò¡×¤Ê¤É¡£¥ª¥¹¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇËÌÊÆ¥×¥ì¥ß¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ä¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ê¤É¡¢Â¾¤Î¼çÍ×±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢²ñ´ü½ªÈ×¤ËÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ê·æºî¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¼çÍ×¾Þ¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¥È¥í¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢ÅêÉ¼¤¹¤ë¤Î¤Ï°ìÈÌ¤Î´ÑµÒ¤Î¤¿¤á¡¢ºîÉÊ¤¬½Ð¿Ô¤¯¤·¤¿½ªÈ×¤è¤ê¤â¡¢Á°È¾¤«¤é½é½µËö¤Þ¤Ç¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÃæ¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤¤ºîÉÊ¤¬É¼¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î¾ì¹ç¤âÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡¢²ñ´üÁ°È¾¡ÁºÇ½é¤Î½µËö¤Ë¤Ï¡¢¤ªÈäÏªÌÜÁ°¤«¤é¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä´ÆÆÄ¤Ê¤é´üÂÔÂç¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤¬Â³¡¹¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÉ¾È½¤ÏË§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð1966Ç¯¤Î¥ë¡¦¥Þ¥ó24»þ´Ö¥ì¡¼¥¹¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥É¤È¡¢Í¥¾¡¾ïÏ¢¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤È¤Î³Î¼¹¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¥Õ¥©¡¼¥ÉVS¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤ä¡¢¥È¥à¡¦¥Ï¥ó¥¯¥¹¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤âÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¼Ô¤ò±é¤¸¤¿¡ÖA Beautiful Day in the Neighborhood¡×¡¢´ÆÆÄÉüµ¢4ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥½¥À¡¼¥Ð¡¼¥°¤Î¡Ö¥¶¡¦¥é¥ó¥É¥í¥Þ¥Ã¥È ¡¡¥Ñ¥Ê¥ÞÊ¸½ñÎ®½Ð¡×¡¢¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥¹¥È¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÖThe Goldfinch¡×¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÅÁµ±Ç²è¡ÖJudy¡×¤Ê¤É¡£¥¥ã¥¹¥È¥Ð¥ê¥å¡¼¤ä¥Æ¡¼¥ÞÀ¤«¤é¤¤¤Ã¤Æ¤â¥ª¥¹¥«¡¼¥ì¡¼¥¹¤ËÆþ¤ê¤½¤¦¤È¾å±ÇÁ°¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ·²¤À¤¬¡¢¤É¤ì¤â¡Ö°¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥Ù¥¹¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎãÇ¯¤È°ã¤¦¤³¤È¤Î¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÁ°È¾Àï¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥ÈÈ¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£»úËë¤Ä¤¤Î³°¹ñ¸ì±Ç²è¤Ë¤³¤ì¤Û¤ÉÉ¾²Á¤¬½¸¤Þ¤ë¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È¤¤¤¨¤ë¤Û¤É¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÆ±ºî¤Ï¡¢±Ç²èº×³«ËëÄ¾¸å¤Ë¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¤Î2ºî¡£Á°¼Ô¤ÏÊÌ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤à¤³¤È¤ò·è¤á¤¿É×ÉØ¤¬ÊÛ¸î»Î¤òÂåÍý¿Í¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Ð¤«¤ê¤ËÅ¥¾Â²½¤·¤¿Î¥º§·à¡¢¸å¼Ô¤Ï¶õÁÛ¤ÎÍ§¤À¤Á¤¬¥Ò¥È¥é¡¼¤È¤¤¤¦¥É¥¤¥Ä¤Î¾¯Ç¯¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢ÂæÆ¬¤¹¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤Î¶¼°Ò¤ò¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£·ë²Ì¡¢¤³¤ì¤é3ºîÉÊ¤¬´ÑµÒ¾Þ¤Î1¡Á3°Ì¤òÀê¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤È¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¶¦¤Ë¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë°î¤ì¡¢²ñÏÃ·à¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ë½Å¤¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¸ÀÍÕ¤ÎÀâÌÀ¤Ï¶ËÎÏ¾Ê¤²è¤Ç¸«¤»¤Æ¡¢¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»Å³Ý¤±¡¢Êª¸ì¤¬¤É¤³¤ËÅ¾¤¬¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤·¤«É½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÉÏÉÙº¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÀßÄê¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡×¤ÎÊý¤¬´°À®ÅÙ¤Ï¾¡¤ë¡£¤Ê¤Ë¤»¡¢°ìÈÌµÒ¤¬¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¸ø¼°¾å±Ç¤¬¸åÈ¾¤Ç°ÛÎã¤ÎÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Û¤É¡£¤³¤³¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤µ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥ª¥¹¥«¡¼ËÜÁª¡¢³°¹ñ¸ì±Ç²è¾Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óµÓËÜ¾Þ¤Ç¤Î·òÆ®¤â´üÂÔ¤µ¤ì»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3¤ÄÌÜ¤Î°ã¤¤¡£´ÑµÒ¾Þ¤ÎËÜÌ¿¤«¡©¡¡¤È³«ºÅÁ°¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤¬¸åÈ¾ÆüÄø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤é¤Î¥È¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤¬¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¾å¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅÔ¹ç¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤Î¤³¤È¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤Î¶â»â»Ò¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂç¤¤¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ò¼õ¤±¤ÆËÌÊÆ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤«¤é´ÑµÒ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡Ö¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡×¤Ç¤â¤Á¤¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÁ°È¾¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¹âÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿3ºîÉÊ¤ÎÏÃÂê¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â³Î¤«¤À¡£
¡¡°Ê¾å¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Î´ÑµÒ¾Þ¤Î¹ÔÊý¤Ï¡¢¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¤³¤Î±Ç²èº×¤Ï¡¢Á´¾å±Ç¤ò¸«¤¿¾å¤Ç·è¤á¤ë¿³ººÊý¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅêÉ¼¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡£¤â¤Ã¤È¤â½¸µÒ¤¹¤ëÂè1½µËö¤ÎÉ¾²Á¤¬Âç¤¤¯ºîÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼·Ï¤ÎºîÉÊ¤À¤±¤Ë´ÑµÒ¾Þ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºîÉÊ¤Î¸ÄÀ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÉ¬¤ºµó¤¬¤Ã¤¿ºîÉÊ·²¡£¥¦¥£¥ì¥à¡¦¥Ç¥Õ¥©¡¼¤È¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥ó¥½¥ó¤Î2¿Í¼Çµï¡ÖThe Lighthouse¡×¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¤Ç¤âÏÃÂêÁûÁ³¤À¤Ã¤¿¡ÖThe Painted Bird¡×¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥á¥¤¥ì¥ì¥¹µ×¡¹¤Î¿·ºî¡Ö2¿Í¤Î¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¡×¡¢¥Ù¥Í¥Á¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÇÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÖMartin Eden¡×¤Ê¤É¡£¤³¤ì¤é¤Ï¤³¤³¥È¥í¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¾¤Î±Ç²èº×¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¿Í¤Î´Ö¤Ç¤Î¸ý¥³¥ß¤«¤é¶È³¦ÍÑ¤Î»î¼Ì¤ÏËè²óËþÀÊ¸æÎé¡¢¸ø¼°¾å±Ç¤Ç¤Î°ìÈÌ¤ÎÉ¾²Á¤âÈó¾ï¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¾®µ¬ÌÏ¤ÊºîÉÊ¤Ë¤â¸÷¤¬Åö¤¿¤ë¤³¤È¤â¡¢¤³¤Î±Ç²èº×¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤È2¤Ä¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤¬´ØÏ¢¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÃíÌÜÅÙ¡£º£²ó¤Ï¿·³¤À¿´ÆÆÄºî¡ÖÅ·µ¤¤Î»Ò¡×¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢¹õÂôÀ¶´ÆÆÄºî¡ÖÎ¹¤Î¤ª¤ï¤êÀ¤³¦¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¡Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÉôÌç¡Ë¡¢¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄºî¡Ö¤è¤³¤¬¤ª¡×¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡Ë¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄºî¡Ö¿¿¼Â¡×¡Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¡¢HIKARI´ÆÆÄºî¡Ö37 Seconds¡×¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥Í¥ÞÉôÌç¡Ë¡¢»°ÃÓ¿ò»Ë´ÆÆÄºî¡Ö½éÎø¡×¡Ê¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹ÉôÌç¡Ë¤¬½ÐÉÊ¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡ÖÅ·µ¤¤Î»Ò¡×¤Ï¡¢¸ø¼°¾å±Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬½Ö»¦¡£¡Ö·¯¤ÎÌ¾¤Ï¡£¡×¤ÎÀ¤³¦ÇÛµë¡Á¥½¥Õ¥ÈÈÎÇä¤Î¤ª¤«¤²¤â¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿·³¤´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸²ºß²½¤·¤¿¤Î¤Ï°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¿·³¤´ÆÆÄ¼«¿È¤â¡Ö±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤È¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥ó¡¢ËÍ¤ÎºîÉÊ¤òÀÎ¤«¤é¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î´ÑµÒ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¥¸¥Ö¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢70Ç¯Âå¤«¤éÂ³¤¯ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÉý¹¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤ëÁØ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Áí¹ç¤·¤¿°Õ¸«¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤È¡ÖÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÏÂ¾¹ñ¤Î¤½¤ì¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÎÉºî¤ò°ÂÄê¶¡µë¤·¤Æ¤¤¤¿¥¸¥Ö¥ê¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ëºÍÇ½¤ò¡¢ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¡¢ºÍÇ½¤¬»þ´Öº¹¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËºîÉÊ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ÏµÞÌ³¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ±Ç²è³¦ÆÈÆÃ¤ÎÀ½ºî¥Õ¥í¡¼¤ä½Ð»ñ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ÙËâ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×Åª¤Ê´±À½¤Î¾å¤ÃÌÌ¤ÎÊÑ³×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¡õ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤È¤Ê¤ë¡¢¤â¤Ã¤È¥É¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊÑ³×¤¬É¬Í×¤Ê¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÇÛ¿®ºîÉÊÌäÂê¤À¡£ºòÇ¯¡¢´ÑµÒ¾Þ¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥ª¥¹¥«¡¼ËÜÁª¤ÇÂç·òÆ®¤·¤¿Netflix¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±Ç²è¡ÖROMA¡×¤Ç¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êº£Ç¯¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê±Ç²èº×¤ÎÎ¢¤Ç±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ±Ç²èº×¤Î¾å±Ç¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÂ¿¤¯¤Î·à¾ì¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥·¥Í¥³¥ó¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Netflix¤ä¥¢¥Þ¥¾¥ó¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤Î¥·¥Í¥³¥ó¤Ç¤Ï¾å±Ç¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç±Ç²è¶½¹Ô¤ÈÇÛ¿®²ñ¼Ò¤ÎÂÐÎ©¹½¿Þ¤ÏÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¡£±Ç²èº×¼«ÂÎ¤¬ÇÛ¿®ºîÉÊ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¥«¥ó¥Ì¤È¤Ï°ã¤¤¡¢ºîÉÊ¤Î¾å±Ç¤â¾Þ¤Î¸õÊäÉôÌç¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤âOK¤Ê¥È¥í¥ó¥È¤À¤¬¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤¬´ÑµÒ¾Þ¤ÎÂè2°Ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡Ö2¿Í¤Î¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¡×¤ÎÉ¾È½¤òÊ¹¤¯¤È¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼´ÑµÒ¾Þ¤ÎÂè3°Ì¡ÖDads¡×¤Ï¡¢11·î¤Ë¥í¡¼¥ó¥Á¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥ë¼Ò¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAppleTV¡Ü¡×¤¬¾å±ÇÇÛ¿®¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¡£ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÉáµÚ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÇÛ¿®ºîÉÊ¤ò±Ç²èº×¤Ç¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¡£¶½¹Ô¤È¿·¶½ÀªÎÏ¤ÎÂÐÎ©¤Ï¡¢80Ç¯Âå¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥Ó¥Ç¥ªÂæÆ¬»þÂå¤Ë¤â°ìÅÙÂç¥Ð¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÎÁªÂò¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¡£°ìÈÌ»ÔÌ±¤Î¤¿¤á¤Î±Ç²èº×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¤â¥«¥ó¥Ì¤Î¤è¤¦¤ËÇÓ½ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢¤¤¤¤ºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤à±Ç²èº×ËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤òÄÉµá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡¢¤ÈÀÚ¤Ë´ê¤¦¡£
Á´¼õ¾Þ·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ü¥È¥í¥ó¥È¹ñºÝ±Ç²èº×´ÑµÒ¾Þ¡ÊThe Grolsch People's Choice Awards¡Ë
¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£´ÆÆÄ¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¡¦¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¡Ê2020Ç¯1·îÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¡Ë
¼¡ÅÀ¡§¥Î¥¢¡¦¥Ð¡¼¥à¥Ð¥Ã¥¯´ÆÆÄ¡Ö¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡ÊNetflix¤Ç12·îÇÛ¿®Í½Äê¡Ë
¼¡¡¹ÅÀ¡§¥Ý¥ó¡¦¥¸¥å¥Î´ÆÆÄ¡Ö¥Ñ¥é¥µ¥¤¥È¡¡È¾ÃÏ²¼¤Î²ÈÂ²¡×¡Ê2020Ç¯1·îÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¡Ë¡£
¡ü¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¦¥Þ¥Ã¥É¥Í¥¹´ÑµÒ¾Þ¡ÊTHE GROLSCH PEOPLE¡ÇS CHOICE MIDNIGHT MADNESS AWARD¡Ë
Galder Gaztelu-Urrutia´ÆÆÄ¡ÖThe Platform¡×
¼¡ÅÀ¡§¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ñ¥¿¡¼¥½¥ó´ÆÆÄ¡ÖThe Vast of Night¡×
¼¡¡¹ÅÀ¡§¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ð¡¼¥Ê¥Ó¡¼´ÆÆÄ¡ÖBlood Quantum¡×
¡ü¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼´ÑµÒ¾Þ
¥Õ¥£¥é¥¹¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ä¥É´ÆÆÄºî¡ÖThe Cave¡×
¼¡ÅÀ¡§¥¬¥ê¥ó¡¦¥Û¥Ð¥Ë¥¹¥£¥¢¥ó´ÆÆÄ¡ÖI Am Not Alone¡×
¼¡¡¹ÅÀ¡§¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥À¥é¥¹¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É´ÆÆÄ¡ÖDads¡×
¡ü¹ñºÝ¿³ºº°÷¾Þ
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾Þ
¥Ô¥¨¥È¥í¡¦¥Þ¥ë¥Á¥§¥í´ÆÆÄ¡ÖMartin Eden¡×¡ÊÍèÇ¯ÆüËÜ¸ø³«Í½Äê¡Ë
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¾©Îå¾Þ
¥«¥¸¥¯¡¦¥é¥É¥ï¥ó¥¹¥¡¼´ÆÆÄ¡ÖAnne at 13,000 ft¡×
¡üFIPRESCI¡Ê¹ñºÝ±Ç²èÈãÉ¾²ÈÏ¢ÌÁ¡Ë¾Þ
¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼ÉôÌç¡§¥Ø¥¶¡¼¡¦¥ä¥ó¥°´ÆÆÄ¡ÖMurmur¡×
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¡§¥³¡¼¥¡¼¡¦¥®¥§¥É¥í¥¤¥Ä´ÆÆÄ¡ÖHow to Build a Girl¡×
¡ü¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯¾Þ¡Ê¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î±Ç²è¿Í¤Ë¤è¤ëÁª½Ð¡Ë
Oualid Mouaness´ÆÆÄ¡Ö1982¡×
¡üTIFF ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É
TIFF ¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡¦¥¢¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡ÊÇÐÍ¥¸ùÏ«¾Þ¡Ë¡§¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥×¡¢¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹
TIFF ¥¤¡¼¥Ð¡¼¥È¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡Ê´ÆÆÄ¸ùÏ«¾Þ¡Ë¡§¥¿¥¤¥«¡¦¥ï¥¤¥Æ¥£¥Æ¥£
TIFF ¥ô¥¡¥é¥¨¥Æ¥£¡¦¥¢¥ë¥Á¥¶¥ó¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡§¥í¥¸¥ã¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥¥ó¥¹
TIFF ¥á¥¢¥ê¡¼¡¦¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡§¥Þ¥Æ¥£¡¦¥Ç¥£¥ª¥×
TIFF ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¡§¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥·¥Ñ¥ó¥È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢
TIFF ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¡§¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼