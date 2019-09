Kis‐My‐Ft2の北山宏光が主演を務める10月9日スタートのドラマ『ミリオンジョー』(テレビ東京/毎週水曜25時35分)の主題歌が、Kis‐My‐Ft2の新曲「Edge of Days」に決まった。本作は、2013年に「モーニング」(講談社)に連載された同名コミック(原作・十口了至/漫画・市丸いろは)を実写化。大人気漫画の作者の急死に直面した担当編集者が、漫画家のアシスタントと共に“成りすまし連載”を決行しようとする姿を描く。呉井聡市(北山)は、累計発行部数3億部突破の国民的大ヒット漫画『ミリオンジョー』を担当する編集者だが、やる気ナシ、作品への愛情ナシ。ところがある日、作者の変人漫画家・真加田恒夫が急死してしまう。呉井は真加田の作画チーフアシスタントの寺師良太(萩原聖人)を説得し、真加田が残した“創作ノート”を頼りに、連載の継続を試みるが…。主題歌に決まったKis‐My‐Ft2 の「Edge of Days」は、 リズミカルでロックテイストなサウンドで、“希望”“光”“陰”をテーマにした作品。偽りを隠しながら、その緊迫感の中で迷い葛藤しながら自分自身を見つめ直し、本当の自分の世界を切り開いていく、芯のある楽曲となっている。なお、同曲はKis‐My‐Ft2の通算25枚目のシングルとして、11月13日発売される。<初回盤A><初回盤B>には、「Edge of Days」と「新曲A」を収録。また、<初回盤A>のDVDには「Edge of Days」MUSIC VIDEOと「Edge of Days」メイキングドキュメント、<初回盤B>のDVDにはキスマイオリジナルバラエティ「KIS‐MY‐TV」と+αを、それぞれ収録する。<通常盤>には「Edge of Days」と「新曲A」「新曲B」「新曲C」の計4曲を収録。ドラマ『ミリオンジョー』はテレビ東京にて10月9日より毎週水曜25時35分放送。