¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÂ´¶È¸å¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È³¤³°¥É¥é¥Þ¤Ç³èÌö¤¹¤ë5¿Í¤Î¥¹¥¿¡¼

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Photo:¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥Ê¥Ù¥¤¥«¡¼¡Ê¡ØTHE FLASH¡¿¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¡Ù¡Ë© 2015 The CW¡¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¤¥ó¡Ê¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¡Ù¡Ë© Warner Bros TV, The CW Network¡¿¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¤¥ó¡Ê¡Ø¥Ç¥£¥»¥ó¥À¥ó¥È3¡Ù¡ËDisney Channel/David Bukach¡¿¥Ø¥¤¥ê¡¼¡¦¥¥è¥³¡Ê¡ØCSI¡§¥µ¥¤¥Ð¡¼¡Ù¡Ë(C)2015 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.¡¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ê¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ë¡ÊC¡ËGene Page/AMC¡¿¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥µ¥ë¥¥ó¡Ê¡Ø¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¡¥é¥ó¥Ê¥¦¥§¥¤¥º¡Ù¡Ë© 2017 Hulu