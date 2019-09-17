°äÀ×¤Î¾å¡¢¤¢¤¨¤Æ·ú¤Æ¤¿ÊªÎ®»ÜÀß¡¡¥¢¥Þ¥¾¥ó¤âÆþµï
¡¡À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿É´ÀåÄ»¡¦¸Å»Ô¸ÅÊ¯·²¤Î¤¢¤ëÂçºåÉÜÆ£°æ»û»Ô¤Ç¡¢°äÀ×¤Î¾å¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Âç·¿ÊªÎ®»ÜÀß¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë¶ÈÂ¦¤ÏÎ©ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÃåÌÜ¡£È¯·¡Ä´ºº¤Î´ü´Ö¤ò´Þ¤á¤¿Ä¹¤á¤Î¹©´ü¤ò¤È¤Ã¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¾å¤Ë¡¢Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀß¤±¤Æ½ÐÅÚÉÊ¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯¤âÉ¾²Á¤¹¤ë¡Ö°äÀ×¤ËÍ¥¤·¤¤³«È¯¡×¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡£¡ÊÆ£ºê¿¿À¸¡Ë
¡¡¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÂç¼ê¤Î¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤ÉÌó£±£°¼Ò¤¬Æþ¤ëÊªÎ®»ÜÀß¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¦¥Ã¥ÉÆ£°æ»û¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ä£Ã¡Ë¡×¡£¹Ã»Ò±àµå¾ì£²¡¦£±¸ÄÊ¬¤ËÅö¤¿¤ëÌó£¸Ëü£³£°£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ï¡¢ÌïÀ¸»þÂå¤«¤é¼¼Ä®»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î½¸ÍîÀ×¡ÖÄÅÆ²°äÀ×¡×¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡£µ³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¡¢ÀÖÃã¿§¤äÀÄ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿³¥¿§¤ÎÅÚ´ïÌó£²£°ÅÀ¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£Æ©ÌÀ¤Ê¾²ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢½¸ÍîÀ×¤¬ÉýÌó£²¡¦£´¥á¡¼¥È¥ë¡¢±ü¹Ô¤Ìó£³¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌÏ·¿¤ÇÉü¸µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ÜÀß¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¹á¹Á¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÊªÎ®ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡Ö£Å£Ó£Ò¡×¡£¤³¤ÎÃÏ¤òÁª¤ó¤À·è¤á¼ê¤Ï¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¹ÊóÃ´Åö¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¡¢²£»³ÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï¡Ö¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¶á¤¯¡¢¶áµ¦£²ÉÜ£´¸©¤ËÅ¸³«¤·¤ä¤¹¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÆ£°æ»û»Ô¤ÏÉ´ÀåÄ»¡¦¸Å»Ô¸ÅÊ¯·²¤Î¸Å»Ô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ê¡¢³«È¯¤ò¤¹¤ì¤Ð°äÀ×¤ò·¡¤êÅö¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£»Ô¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ê¿À®¸µ¡Á£³£°Ç¯ÅÙ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·úÀß¹©»ö¤ËÈ¼¤¦»î·¡¡¦È¯·¡Ä´ºº¤ÏÌó£²£¹£°£°·ï¡£Ç¯´Ö£±£°£°·ï¼å¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÊªÎ®»ÜÀß¤Û¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏÂ¤À®¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢²¿¤«¤¬½ÐÅÚ¤¹¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤Ã¤¿¡£È¯·¡Ä´ºº¤Î´Ö¡¢Ãå¹©¤òÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â£Å£Ó£Ò¤ÏÎ©ÃÏ¾ò·ï¤òÍ¥Àè¤·¤¿¡£
¡¡È¯·¡Ä´ºº¤Ï£²£·Ç¯£µ·î¤«¤éÌó£µ¥«·î´Ö¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤Î½¸ÍîÀ×¤ä¡¢¸ÅÊ¯»þÂå¤«¤éÈôÄ»»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÞõÞô¡Ê¤«¤ó¤¬¤¤¡ËÍÑ¿åÏ©¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹Â¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¡£¤È¤ê¤ï¤±½¸ÍîÀ×¤ÏÃÏÌÌ¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤ÆÃì¤ò·ú¤Æ¤¿¡Ö·¡Î©Ãì¡Ê¤Û¤Ã¤¿¤Æ¤Ð¤·¤é¡Ë·úÊª¡×¤¬£±£µÅï°Ê¾å¸«¤Ä¤«¤ëÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸Å»Ô¸ÅÊ¯·²¤ÎÃÛÂ¤»þ´ü¤È¹çÃ×¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢»ÜÀß¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄÅÆ²¾ë»³¸ÅÊ¯¡×¤È¤Î´Ø·¸À¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ê»¤»¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÅÚ´ï¤âÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ÏÇËÊÒ¤ò´Þ¤á¤ÆÀ°ÍýÍÑÈ¢Ìó£²£³£°¸ÄÊ¬¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ä´ºº·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢£Å£Ó£Ò¤Ï¡ÖÊ¸²½Åª¤Ê°ä»º¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ï´ë¶È¤ÎÀÕÌ³¡×¤È¤·¤Æ¡¢½ÐÅÚÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÀßÃÖ¤ò·è¤á¤¿¡£»ÜÀßËÜÂÎ¤Ï£²£·Ç¯£±£²·î¤Ë·úÀß¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢£²£¹Ç¯£³·î¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¡¢£Å£Ó£Ò¤Ï£·¡Á£¸·î¤ÎÊ¿Æü¡¢Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤¿¡£½¾Íè¤ÏÍ½Ìó¤ò¼õ¤±¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢É´ÀåÄ»¡¦¸Å»Ô¸ÅÊ¯·²¤ÎÀ¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤òµÇ°¤·¡¢²ÆµÙ¤ß¸ÂÄê¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÂçºåÉÜ¤ä°¦ÃÎ¸©¤Ê¤É¤«¤é¹Í¸Å³Ø¥Õ¥¡¥ó¤éÌó£¶£°¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Ê¤É¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢£Å£Ó£Ò¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤Ç¤Î¸ø³«¤ò£±£²·î£²£·Æü¤Þ¤Ç¡¢Ê¿Æü¸á¸å¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£²£»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö´ë¶È¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÊ¸²½¤ò¼é¤ê¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦À¸¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Æ£°æ»û»Ô¶µ°ÑÊ¸²½ºâÊÝ¸î²Ý¤Î¿·³«µÁÉ×¤µ¤ó¡Ê£µ£±¡Ë¤Ï¡Ö½ÐÅÚ¤·¤¿°äÊª¤ò¸½ÃÏ¤ÇÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¤³¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢£½ÐÅÚÉÊ¤Ï¡ÖÍî¤È¤·Êª¡×
¡¡¡¡¥ì¥Ã¥É¥¦¥Ã¥ÉÆ£°æ»û£Ä£Ã°Ê³°¤Ë¤â¡¢°äÀ×¤òÊÝÁ´¤·¤Ê¤¬¤é´ë¶È¤¬³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿Îã¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¥¢¥µ¥Ò¥Ó¡¼¥ëÇîÂ¿¹©¾ì¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÉßÃÏÆâ¤ÎÁ°Êý¸å±ßÊ¯¡ÖÅì¸÷»û·õÄÍ¸ÅÊ¯¡×¤¬²õ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯À°È÷¤µ¤ì¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö¥ª¡¼¥¯¥ï¥í¥Þ¥ó¥·¥Æ¥£¸æË·Å¹¡×¡ÊÏÂ²Î»³¸©¸æË·»Ô¡Ë¤Ç¤Ï¡¢·úÀß¤ÎºÝ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡Ö·øÅÄ°äÀ×¡×¤Î½ÐÅÚÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸²½Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°äÀ×¤ÎÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤ÏÁ´¹ñ¤ËÌó£´£¶Ëü¥«½ê¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö£¹£°£°£°·ïÄøÅÙ¤ÎÈ¯·¡Ä´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯·¡Ä´ºº¤Îº¬µò¤Ë¤Ê¤ëË¡Î§¤¬¡¢Ê¸²½ºâÊÝ¸îË¡¤À¡£°äÀ×¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ç¹©»ö¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤Î¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ë¹©»öÆâÍÆ¤ä¿ÞÌÌ¤Ê¤É¤òÆÏ¤±½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¶öÁ³°äÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤â¡¢·×²è¤Ê¤É¤ÎÆÏ¤±½Ð¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì°Ê³°¤Ë¡¢Æ£°æ»û»Ô¤Ï¡Ö°äÀ×¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â£µ£°£°Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤Î³«È¯¤Ê¤é»öÁ°¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÆÈ¼«¤Ëµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÚ´ï¤äÆ¼Âø¤Ê¤É¤Î½ÐÅÚÉÊ¤Ï¡¢°ä¼ºÊªË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡ÖÍî¤È¤·Êª¡×¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢°ì»þÅª¤Ë·Ù»¡¤Î´ÉÍý²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£¸½Êª¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÖËäÂ¢ÊªÈ¯¸«ÆÏ¡×¤ò·Ù»¡¤ËÄó½Ð¤·¡¢»ý¤Á¼ç¤¬¸½¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¹ñ¤äÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ê¤É¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡þ
¡¡¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡ÛÆ£ºê¿¿À¸¡Ê¤Õ¤¸¤µ¤¡¦¤Þ¤ª¡Ë
¡¡¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö°äÀ×¤È³«È¯¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¡£Ê¿À®£²£·Ç¯¤ËÊ¼¸Ë¸©Æî¤¢¤ï¤¸»Ô¤Ç¡Ö¾¾ÈÁ¡Ê¤Þ¤Ä¤Û¡ËÆ¼Âø¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ç¼èºà¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¡£µ¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï·úÃÛ´ØÏ¢¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ç¼´ü¤¬½ÅÍ×¤Ê¶È¼ÔÂ¦¤Îµ¤»ý¤Á¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£