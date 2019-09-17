¥í¥Ê¥¦¥É¤¬ÀÅªË½¹Ôµ¿ÏÇ±²Ãæ¤Î¿´¶¹ðÇò¡¢¡Ö¤¤Þ¤ê°¤¯¡×¤Ê¤Ã¤¿
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥»¥ê¥¨A¤Î¥æ¥Ù¥ó¥È¥¹¡ÊJuventus¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡ÊCristiano Ronaldo¡Ë¤Ï¡¢½÷À¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¤¤Þ¤ê°¤¯¡×¤Ê¤ê¡¢²ÈÂ²¤«¤éÊóÆ»¤ò±£¤½¤¦¤È¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÄÌ»»5ÅÙ¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊUEFA Champions League¡ËÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢2009Ç¯6·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Þ¥è¡¼¥¬¡ÊKathryn Mayorga¡Ë¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤Ïµ¿ÏÇ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤âÅö½é10Ç¯Á°¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥è¡¼¥¬¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯8·î¤ËÁÜºº¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î9·î¤ËÌ±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çº¹¤·¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¹ðÇò¡£¸¡»¡Â¦¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ÁÊ¾ÙÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¹çÍýÅª¤Êµ¿ÏÇ¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤òµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊManchester United¡Ë¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë±ÑITV¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¡ÊGood Morning Britain¡Ë¡×¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ô¥¢¡¼¥º¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡ÊPiers Morgan¡Ë»á¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇÊóÆ»¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤ËÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤è¡£Îø¿Í¡¢²ÈÂ²¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ð¤ì¤Æ¡¢ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤·¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÎø¿Í¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ì¤³¤ì¡Ù¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤¡¢¤¤Þ¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤è¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡ÊCristiano Junior¡Ë¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ëµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¡×
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¡¡ÄÌ»»5ÅÙ¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊUEFA Champions League¡ËÀ©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢2009Ç¯6·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç¸µ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥¹¥ê¥ó¡¦¥Þ¥è¡¼¥¬¡ÊKathryn Mayorga¡Ë¤µ¤ó¤ËÀÅªË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Æ±Áª¼ê¤Ïµ¿ÏÇ¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò¶¯¤¯ÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº¤âÅö½é10Ç¯Á°¤Ë½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥è¡¼¥¬¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯8·î¤ËÁÜºº¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î9·î¤ËÌ±»öÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çº¹¤·¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿»ö·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¹ðÇò¡£¸¡»¡Â¦¤Ïº£Ç¯7·î¡¢ÁÊ¾ÙÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¹çÍýÅª¤Êµ¿ÏÇ¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤òµ¯ÁÊ¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡ÊManchester United¡Ë¤Î¸µ¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¡¢17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë±ÑITV¤Î¡Ö¥°¥Ã¥É¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ö¥ê¥Æ¥ó¡ÊGood Morning Britain¡Ë¡×¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Î¥Ô¥¢¡¼¥º¡¦¥â¡¼¥¬¥ó¡ÊPiers Morgan¡Ë»á¤È¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢°ìÏ¢¤Îµ¿ÏÇÊóÆ»¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÊóÆ»¤ËÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤è¡£Îø¿Í¡¢²ÈÂ²¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¿¼Â¤µ¤ò¤â¤Æ¤¢¤½¤Ð¤ì¤Æ¡¢ºÇ°¤À¤Ã¤¿¤·¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÎø¿Í¤È¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¡¢¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤ì¤³¤ì¡Ù¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³¬ÃÊ¤ò²¼¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤È¤¡¢¤¤Þ¤ê¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤è¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡ÊCristiano Junior¡Ë¤¬¡¢Éã¿Æ¤Ëµ¿ÏÇ¤¬¤¢¤Ã¤Æ°¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¤ó¤À¡×
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯