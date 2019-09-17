¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î²á·ã¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÂáÊá¡ª
¥È¥ê¥Î·Ù»¡¤¬¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤òÂáÊá¤·¤¿¤È¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTuttosport¡×¤¬ÊóÆ»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¶¼Ç÷¤ä¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡¢Ë½ÎÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥¹¤ÎÊ£¿ô¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÂ¾Ê£¿ô¤Î¿ÍÊª¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¸¡»¡¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î³ÆÃÏ¤ÇÍÆµ¿¼Ô¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¿¤Á¤ÏÈÈºá¤Î¼ê¸ý¤ò¹Í°Æ¤·¥¯¥é¥Ö¤ò¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë¤è¤ë¹ðÈ¯¤ò¼õ¤±¡¢·Ù»¡¤Ï1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÜºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤ÎËµ¼õ¤Ê¤É¤«¤é¾Úµò¤¬Â·¤¤¤³¤ÎÅÙ¤ÎÂáÊá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥á¥Ã¥·¡¢µ×ÊÝ¡¢¹áÀî ½Ð¾ìÍ½Äê»î¹ç¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡õ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬2Éô¤âWOWOW¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡ª
¡ã¡ã¡ã¾ÜºÙ¡¦ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä¡ä