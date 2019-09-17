º´Æ£¾¡Íø¡õ¹â¶¶³¤¿Í¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¼çÂê²Î¤ÏSexyZone¡ÖóÊÎÛ¤Î»Ò¡×¡ª¶¯Îõ¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«
¡¡Sexy Zone ¤Îº´Æ£¾¡Íø¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢King & Prince ¤Î¹â¶¶³¤¿Í¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡Ù¡Ê11·î1Æü¸ø³«¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤¬¡¢Sexy Zone ¤Î¿·¶Ê¡ÖóÊÎÛ¤Î»Ò¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤òÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÇû¤êÉÕ¤±¤ë¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡É¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÃË»Ò¹â¹»À¸2¿Í¤òÉÁ¤¯¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¹â¹»À¸¡¦ÁÏ³Ú¡Êº´Æ£¡Ë¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤ÎÃæÌï¡Ê¹â¶¶¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤·ª¿§¤ÎÈ±¤ò¹õ¤¯À÷¤á¤ë¤è¤¦¶¯Í×¤µ¤ì¤¿Å¾¹»À¸¡¦´õ±û¡Ê¥â¥È¡¼¥éÀ¤ÍýÆà¡Ë¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¤ò¡Ö¤Ö¤Ã²õ¤¹¡ª¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡£
¡¡¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ë¡ÖóÊÎÛ¤Î»Ò¡×¤Ï¡¢Sexy Zone ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄÌ»»17ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢±Ç²è¸ø³«Á°¤Î10·î23Æü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¡£¡Ö¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤Æ¼«Í³¤òÄÏ¤â¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢½é¤á¤Æ±Ç²èÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÃ´¤¦º´Æ£¤ÎÇØÃæ¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢º´Æ£¤È¹â¶¶¤Î´é¤ËÌµÂ¤ºî¤Ê¥Ú¥¤¥ó¥È¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤Î¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤«¤é¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¤ËÀï¤¤¤òÄ©¤à¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½ñ¤²¥¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¡×¤ä¡¢º¸¾å¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌÀÆü¤ò¡¢ÅÉ¤êÂØ¤¨¤í¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¹»Â§¤Ë¹³¤¦Èà¤éº²¤Î¶«¤Ó¤òÂåÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ç²è¤ËÀè¶î¤±¤Æ10·î14Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢Hulu¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£´°Á´¿·ºî¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢²£ÃÇÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ê¹â¶¶³¤¿Í¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡ÊÊÔ½¸Éô¡¦Çß»³ÉÙÈþ»Ò¡Ë