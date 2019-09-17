¡ÖÅìµþÀá¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ò±üÅÄÌ±Âå¤¬±´¤¦¡ª
¡ØShall we ¥À¥ó¥¹¡©¡Ù(96)¤ä¡Ø¤½¤ì¤Ç¤â¥Ü¥¯¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù(07)¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê¤À¤·¤Æ¤¤¿¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ¤Î5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤¬12·î13Æü(¶â)¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤¬¡ÖÅìµþÀá¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡Ö¥«¥Ä¥Ù¥óÀá¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥®¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë±üÅÄÌ±À¸¤¬¡Ö¥«¥Ä¥Ù¥óÀá¡×¤ò±´¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÀ®ÅÄÎ¿¤ÈÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ò¤ß¤»¤ë¡ª/[c] 2019¡Ö¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ËÜºî¤Ï¡¢³èÆ°ÊÛ»Î¤òÌ´¸«¤ë¤Ò¤È¤ê¤ÎÀÄÇ¯¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£¤¤¤Þ¤«¤é¤ª¤è¤½100Ç¯Á°¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï±Ç²è¤¬Ž¢³èÆ°¼Ì¿¿Ž£¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Î¥¯¥í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤¬Åö»þºÇÀèÃ¼¤À¤Ã¤¿±Ç²è¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú»Î¤ÎÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¡É¤Ç´ÑµÒ¤ò±Ç²è¤Ë°ú¤¹þ¤àŽ¢³èÆ°ÊÛ»ÎŽ£¡¢ÄÌ¾Î¡È¥«¥Ä¥Ù¥ó¡É¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
¼·¿§¤ÎÀ¼¤ò»ý¤ÄÅ·ºÍÅª¤Ê³èÆ°ÊÛ»Î¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢½ÓÂÀÏºÌò¤Ë¤ÏÂè42²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Ž¢À¼Ž£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÔÀä¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ±Ç²è½é¼ç±é¤òÄÏ¤ó¤ÀÀ®ÅÄÎ¿¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿·¿Í½÷Í¥Ìò¤ò¡Ø¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡ÁÎø¤¹¤ë»ä¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Á¡Ù(18)¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¹õÅç·ëºÚ¤¬±é¤¸¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÅÏÊÕ¤¨¤ê¡¢¾®Æü¸þÊ¸À¤¤é¼þËÉºîÉÊ¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢¹âÎÉ·ò¸ã¡¢°æ¾å¿¿±û¡¢²»ÈøÂö¿¿¡¢ÃÝÌîÆâË¤Ê¤É¼þËÉÁÈ½é»²²Ã¤ÎÌÌ¡¹¤¬¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤ò±´¤¦¤Î¤Ï±üÅÄÌ±À¸¡£±üÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥Î¥Ñ¥¤¥Î¥Ñ¥¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ß¥«¥ë¤Ê²Î»ì¤¬ÂçÎ®¹Ô¤·¤¿ÂçÀµ7Ç¯È¯É½¤Î¡ÖÅìµþÀá¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢µÓËÜ¤ÎÊÒÅç¾Ï»°¤¬ËÜºîÍÑ¤Ë²Î»ì¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¡Ö¥«¥Ä¥Ù¥óÀá¡×¤ò±´¤¦¡£
¡Ö¥«¥Ä¥Ù¥óÀá¡×¤Ç¤Ï¡¢±Ç²èóÕÌÀ´ü¤Î¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¤á¤À¤Þ¤Î¾¾¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÈø¾å¾¾Çµ½õ¤ä¡¢¡Ö²øÅð¥¸¥´¥Þ¡×¡¢¡ÖÄØÉ±¡×¡¢¡ÖÍºÏ¤·ì(¤ª¤í¤Á)¡×¤ä¡ÖÉÔÇ¡ÉØ(¤Û¤È¤È¤®¤¹)¡×¤Ê¤É¡¢ÎòÂå¤ÎÌ¾ºî¤¬²Î»ì¤Î¤Ê¤«¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë³èÆ°ÊÛ»Î¤Î¶ðÅÄ¹¥ÍÎ¤¬¡¢³èÊÛ¤ÎºÝ¤Ë¸ýÊÊ¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¹¤³¤Ö¤ëÈó¾ï¡×¤ä¡¢À¸¶ðÍëÍ·¤Î¡Ö¤¢¤¢¡¢½Õ¤ä½Õ¡¢½ÕÆîÊý¤Î¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¾Ä´»Ò¤¬²Î»ì¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÁ°¤«¤é¼þËÉ´ÆÆÄ¤Ï¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Ç¤¢¤ë¼þËÉµÁÏÂ¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤â¤¢¤ê¡ÖÅìµþÀá¡×¤ò±Ç²è¤Î¤Ê¤«¤Ç»È¤ª¤¦¤È¹½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÅìµþÀá¤¬¤â¤Ä»þÂå´¶¤ò¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î¼ê¤ÏÃ¯¤«¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤¬¡¢¼«¿È¤â¹¥¤¤Ê±üÅÄÌ±À¸¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¼þËÉ´ÆÆÄ¤Ï¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò²÷Âú¤·¤¿±üÅÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö±üÅÄ¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÁÀ¤¤¡¢±Ç²è¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö±Ç²è¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È±üÅÄ¤¬±´¤Ã¤¿¡Ö¥«¥Ä¥Ù¥óÀá¡×¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÇ®¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤òÈäÏª¤·¤¿±üÅÄ¤â¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¤³¤í¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥à¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¾¼ÏÂ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Î¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ê¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¼þËÉ´ÆÆÄ¤¬»×¤¤ÉÁ¤¯¡È¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¡É¤ò±üÅÄ¤¬¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤¿É¬Ä°¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤È¤È¤â¤ËÂ£¤ëËÜºî¡£±Ç²è°¦¤Ë°î¤ì¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿·²Áü·à¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡ª
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡ü±üÅÄÌ±À¸(UNI/¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼)
¡Ö¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥ó¡ª¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢ºîÉÊ¤«¤éÀÎ¤Î¿Í¤ÎÂÎÎÏ¤Èµ¤ÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþÀá¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤è¤ê¤µ¤é¤ËÁ°¤ÎÎ®¹Ô¤ê²Î¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ïº£¤è¤ê¼«Í³¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥à¡¼¥É¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¾¼ÏÂ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Î¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿´¤ÏÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ü¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ
¡Ö¡ØÅìµþÀá¡Ù¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÀµ»þÂå¤ÎÎ®¹Ô²Î¤¬¤â¤Ä³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤È»þÂå´¶¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Î²»³Ú¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¤¤¤Ä¤âËÍ¤Î±Ç²è¤Î²»³Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë²»³Ú´ÆÆÄ¤Î¼þËÉµÁÏÂ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤«¤é¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤¢¤ÎÅìµþÀá¤ò¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤»í¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£ÅÙ¤ÏµÓËÜ²È¤ÎÊÒÅç¤µ¤ó¤Ëºî»ì¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¸«»ö¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥óÀá¡Ù¤¬´°À®¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÀá¤¬¤â¤Ä»þÂå´¶¤ò¸½Âå¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ëÌ£¤ï¤¤¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦²Î¼ê¤ÏÃ¯¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤ËËÍ¤Î¹¥¤¤Ê±üÅÄÌ±À¸¤µ¤ó¤¬Æ¬¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£±üÅÄ¤µ¤ó¤È¤ª»Å»ö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¶Ê¤ÎÁÀ¤¤¡¢±Ç²è¤ÎÁÀ¤¤¤ò¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤¬»ý¤Ä³Ú¤·¤µ¤ò¤¤¤«¤·Ì£¤ï¤¤¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤ËÁÉ¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò»ý¤Ä²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥«¥Ä¥Ù¥óÀá¡Ù¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢±Ç²è¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡× ¡ÊMovie Walker¡¦Ê¸/ÊÔ½¸Éô¡Ë