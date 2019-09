14歳の中国人少女が、5日間便秘が続き入院したと地元メディアのAsiaOneが報道した。



浙江省に住む少女は食欲不振と腹痛などの症状を抱えていたと言う。両親に連れられ、5月28日に病院で受診した。



医師たちはレントゲン上で腹部に複数の球状の影を確認し、その影が彼女が飲んだタピオカティーのタピオカが消化されずに残っているものだと話す。



