この世界には、他人の困ったことを自分ごとのように対処してくれるすばらしい人間がいる。かつて保安官をしていたスティーブ・エッケル巡査部長がその1人だ。

エッケルはまさに最適のタイミングで、ニュージャージー州にあるデパート「Kohl’s」の駐車場に居合わせた。彼は車の異変に気づき胸騒ぎを覚えた。鍵のかかった車内には生後4か月の赤ん坊が取り残されており、顔を真っ赤にして大声で泣き叫んでいた。

その日外はうだるような暑さで、車内の温度は49℃に達していたとみられている。エッケルは当時を振り返り「赤ん坊は大声で叫び声をあげて白目をむいていました」と語った。彼は保安官時代の訓練を思い出して急いで自分の車へ戻った。最近車内の掃除をしたばかりだったが、幸いにもトランクにはハンマーが残っていた。

