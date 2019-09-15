ÆüËÜ¡È°ÍÂ¸¡É¤Î´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï¡ÖÊø²õÀ£Á°¡×¡¡Í¢½Ð´ÉÍýµ¬À©¤ËÊ¸À¯¸¢¤ÏµÕ¾å¡ª¡¡ÆüÊÆ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡Ä´Ú¹ñÉÙÍµÁØ¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹¡ÖÍ»ö¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤È¤Ï
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸µÄ§ÍÑ¹©¡×ÁÊ¾Ù¤Î°Û¾ïÈ½·è¤ä¡¢°°Æü´ú¡¢Ê¡ÅçÂè£±¸¶È¯¤Î½èÍý¿åÌäÂê¤Ø¤Î¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¡ÖÈ¿Æü¡×¹Ô°Ù¤òÃª¤Ë¾å¤²¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½¤ËµÕ¾å¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÊ¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÀ¯¸¢¡£²á¾êÈ¿±þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ñºÝÅê»ñ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÂç¸¶¹À»á¤Ï´ó¹Æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¸«¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢³°¹ñ¿ÍÅê»ñ²È¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâÉÙÍµÁØ¤Þ¤ÇÆ¨¤²½Ð¤¹¡ÖÍ»ö¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£
¡þ
¡¡Æü´Ú¤Î·³»ö¾ðÊóÊñ³çÊÝ¸î¶¨Äê¡Ê£Ç£Ó£Ï£Í£É£Á¡Ë¤ÎÇË´þ·èÄê¤Ï¡¢Æü´Ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÊÆ´Ú´Ø·¸¤Ë¤âÂç¤¤ÊµµÎö¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤¿¡£¤«¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ¨¤Çºß´ÚÊÆ·³¤Î¡Ö´°Á´Å±Âà¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¤é¡¢·³»öÅª¡¦À¯¼£Åª¤Ë´Ú¹ñ¤Ï½ªßá¡Ê¤·¤å¤¦¤¨¤ó¡Ë¤Ø¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Ê¸À¯¸¢¤Î¤Ç¤¿¤é¤á¤Ö¤ê¤Ï¡¢¿§¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤ê¤Ä¤¯¤µ¤ì¤¿´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£·³»öÅª¡¦À¯¼£ÅªÌäÂê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êø²õÀ£Á°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤¬¹Ô¤Ã¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÉ¬Í×¤Ë´ð¤Å¤¯Í¢½Ð´ÉÍý¶¯²½¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ¢½Ðµ¬À©¤À¡×¡ÖÊóÉü¤À¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÅ·ÃÏ¤¬¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÁû¤®¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¡×¤¬´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¤Î£±¿ÍÅö¤¿¤ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ê£Ç£Ä£Ð¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤¬Ìó£³Ëü£±£³£´£¶¥É¥ë¡ÊÌó£³£³£¹Ëü±ß¡Ë¡¢ÆüËÜ¤¬Ìó£³Ëü£¹£³£°£¶¥É¥ë¡ÊÌó£´£²£µËü±ß¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ï¤Û¤ÜÆüËÜ¤Î£¸³ä¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¿Í¤Ë¤¹¤ì¤ÐÉ¡¹â¡¹¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¡¡¿Í¸ý¤ÏÆüËÜ¤ÎÈ¾Ê¬¼å¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÅý°ìÄ«Á¯¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤òÄÉ¤¤È´¤±¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ØÂçÌÑÁÛ¤Ï¡¢Ê¸ÂçÅýÎÎ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÐºÑ¤äÀ¤³¦¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¬¥é¥Ñ¥´¥¹¤Êº¸Íã¤Î¿Í¡¹¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤âÁã¿©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶¦»º¼çµÁÃæ¹ñ¤ÎÎã¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤òÄÉ¤¤È´¤¯¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¸ØÂçÌÑÁÛ¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¡ÖËÇ°×ÀïÁè¡×¤ÇÃ¡¤ÄÙ¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ë¶É¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÈË±É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤ÇÁêËÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Èµ»½Ñ¤Ë¶ËÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öº½¾å¤ÎÏ°³Õ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÐºÑÅªÈË±É¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¤Õ¤ó¤É¤·¤ÇÁêËÐ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢À¯¸¢´´Éô¤äºâ³¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤´¤¯¤ï¤º¤«¤ÎÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¤òÆüËÜ¤¬¶¯²½¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤¬½ÅÂç¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤ò¤³¤¦¤à¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬Ãæ¹ñ¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡ÖËÇ°×ÀïÁè¡×¤òÆüËÜ¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤é¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤Ï°ì½Ö¤Ë¤·¤ÆÊø²õ¤¹¤ë¤ÈÈà¤é¤¬¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»ö¼Â¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¡¡´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éºàÎÁ¡¢¹©ºîµ¡³£¡¢À½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢ÆÃµö¤Ê¤É¤òÆ³Æþ¤·¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æºî¶È¤ò¹Ô¤¦¡ÖÀ½Â¤¼õÂ÷¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤é¤ÎÈñÍÑ¤òÆüËÜÂ¦¤Ë»ÙÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àï¸å¤Û¤Ü°ì´Ó¤·¤ÆÂÐÆüËÇ°×¤ÏÀÖ»ú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë´°À®ÉÊ¤òÍ¢½Ð¤·¤ÆÀÖ»ú¤ò·êËä¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Þ¤ä¤Þ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï´Ú¹ñÀ½ÉÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Çä¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¤¬¤½¤ÎÅµ·¿¤À¡£
¡¡£±£¹£¹£·Ç¯¤ÎÄÌ²ß´íµ¡¤Ç¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ê£É£Í£Æ¡Ë¤Î´ÉÍý²¼¤ËÆþ¤ê¡¢»ö¼Â¾å¡Ö·ÐºÑÇËÃ¾¡×¤·¤¿¹ñ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¿®ÍÑÎÏ¤¬Ë³¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£É£Í£Æ´ÉÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾¯¿ô¤ÎºâÈ¶¤ËÉÙ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢£²£°£±£±Ç¯¤Î£±£°ÂçºâÈ¶¤Î£Ç£Ä£Ð¤ËÀê¤á¤ëÈæÎ¨¤Ï£·³ä¡Á£¸³ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çÍ×Í¢½Ð´ë¶È¤Î³ô¼°¤Î²áÈ¾¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î³ô¼°¤Î£·³ä¤«¤é£¸³ä¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î²Ì¼Â¤Ï¡¢ºâÈ¶¤È³°¹ñ¿Í¤¬¤Û¤ÜÆÈÀê¤·¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤ÏÉÏ¤·¤¤¤Þ¤Þ¼Î¤ÆÃÖ¤«¤ì¡¢¼Ò²ñÊÝ¾ã¤â·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ê£Ï£Å£Ã£Ä¡Ë½ô¹ñ¤ÇºÇÄã¤Î¿å½à¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÉÏ¤·¤¤°ìÈÌ½îÌ±¤¬¡¢ºâÈ¶¤ä³°¹ñ¿Í¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ÊÝ¼éÇÉÀ¯¸¢¤ò·ù¤¤¡¢¡Ö¶¦»º¼çµÁ¤Î³Ú±à¡×¤È¤¤¤¦ÌÑÁÛ¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯º¸Íã¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡£¹£·Ç¯¤ÎÄÌ²ß´íµ¡°ÊÍè¡¢Âç¤¤ÊÍø±×¤ò¾å¤²¤¿³°¹ñ¿Í¤Ï¡¢ºß´ÚÊÆ·³¤¬´°Á´Å±Âà¤¹¤ëÁ°¤Ë¼ê¤¸¤Þ¤¤¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´Ú¹ñºâÈ¶¤Î´´Éô¤¿¤Á¤Ï¡Ö¶¦»º¼çµÁ²½¤µ¤ì¤¿¹ñ²È¡×¤Ç¤Î»ñËÜ²È¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Ò¤É¤¤°·¤¤¤ò¶²¤ì¤Æ¡¢¹ñ³°Ã¦½Ð¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤È¤â¤È´Ú¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØ¤Ï¡¢»ÒÄï¤ò³¤³°¤ËÎ±³Ø¤µ¤»¤Æ»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÍ»ö¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£