¡Ö¥Ô¥¶¤Ç¤¬¤óÍ½ËÉ¡×¤Ê¤É¤¬¼õ¾Þ¡¢2019Ç¯¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ
¡ÚAFP¡á»þ»ö¡Û¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡ÊNobel Prize¡Ë¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼ÈÇ¤Ç¡¢¤Þ¤º¿Í¡¹¤ò¾Ð¤ï¤»¡¢¤½¤ì¤«¤é¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸¦µæ¤ä¶ÈÀÓ¤ËÂ£¤é¤ì¤ëÂè29²ó¡Ö¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¡ÊIg Nobel Prizes¡Ë¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬12Æü¡¢ÊÆ¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤ÎÊÆ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¡ÊHarvard University¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£4¿Í¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤êËÜ²È¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤«¤é¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ç»æÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈóËÞ¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢²Ê³Ø¤ä°å³Ø¡¢µ»½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤é¤Ë¤Ï¾Þ¶â10Ãû¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¥É¥ë¡Ê¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¥É¥ë¤¬¤Þ¤ÀÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2009Ç¯¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó8¥É¥ëÁêÅö¡Ë¤È60ÉÃ´Ö¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢8ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ªÎ»¤À¡£
¡¡°å³Ø¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¶¤ÇÉÂµ¤¤È»à¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤¿¤À¤·¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²½³Ø¾Þ¤Ï¡¢É¸½àÅª¤Ê5ºÐ»ù¤Î1Æü¤ÎÂÃ±ÕÊ¬ÈçÎÌ¤ò·×»»¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²òË¶³Ø¾Þ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£¿Í¤¬Íç¤Î»þ¤ÈÉþ¤òÃå¤¿»þ¤Î±¢¤Î¤¦¤Î²¹ÅÙ¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤òÂ¬Äê¤·¤¿2007Ç¯¤ÎÊ©¸¦µæ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿´Íý³Ø¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¸ý¤Ë¥Ú¥ó¤ò¤¯¤ï¤¨¤ë¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×ÆÈ¥Ó¥å¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯Âç³Ø¡ÊUniversity of Wurzburg¡Ë¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥·¥å¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊFritz Strack¡Ë»á¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹©³Ø¾Þ¤Ï¡¢Æý»ù¤Î¤ª¤à¤Ä´¹¤¨¥Þ¥·¥ó¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏºòÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¾Þ¤Ï¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤«¤¯²÷´¶¤òÂ¬Äê¤·¤¿¹ñºÝ¥Á¡¼¥à¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News
¡¡ÉñÂæ¤Ç»æÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤¹¤Î¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢¼çºÅ¼Ô¤¬¥¤¥°¡¦¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈóËÞ¤µ¤ÈÁÏÂ¤À¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢²Ê³Ø¤ä°å³Ø¡¢µ»½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼Ô¤é¤Ë¤Ï¾Þ¶â10Ãû¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¥É¥ë¡Ê¥¸¥ó¥Ð¥Ö¥¨¥É¥ë¤¬¤Þ¤ÀÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿2009Ç¯¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó8¥É¥ëÁêÅö¡Ë¤È60ÉÃ´Ö¤Î¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢8ºÐ¤Î¾¯½÷¤Ë¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ªÎ»¤À¡£
¡¡°å³Ø¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¥Ô¥¶¤ÇÉÂµ¤¤È»à¤òÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡¢¤¿¤À¤·¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ë¡×¤³¤È¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥ª¥é¥ó¥À¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²½³Ø¾Þ¤Ï¡¢É¸½àÅª¤Ê5ºÐ»ù¤Î1Æü¤ÎÂÃ±ÕÊ¬ÈçÎÌ¤ò·×»»¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²òË¶³Ø¾Þ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÍ¹ÊØÇÛÃ£¿Í¤¬Íç¤Î»þ¤ÈÉþ¤òÃå¤¿»þ¤Î±¢¤Î¤¦¤Î²¹ÅÙ¤ÎÈóÂÐ¾ÎÀ¤òÂ¬Äê¤·¤¿2007Ç¯¤ÎÊ©¸¦µæ¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿´Íý³Ø¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¸ý¤Ë¥Ú¥ó¤ò¤¯¤ï¤¨¤ë¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾Ð´é¤Ç¤µ¤é¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×ÆÈ¥Ó¥å¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯Âç³Ø¡ÊUniversity of Wurzburg¡Ë¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥·¥å¥È¥é¥Ã¥¯¡ÊFritz Strack¡Ë»á¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¹©³Ø¾Þ¤Ï¡¢Æý»ù¤Î¤ª¤à¤Ä´¹¤¨¥Þ¥·¥ó¤òÈ¯ÌÀ¤·¤¿¥¤¥é¥ó¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÏºòÇ¯¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿ÏÂ¾Þ¤Ï¡¢¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤ò¤«¤¯²÷´¶¤òÂ¬Äê¤·¤¿¹ñºÝ¥Á¡¼¥à¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚËÝÌõÊÔ½¸¡ÛAFPBB News